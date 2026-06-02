Το μήνυμα Τσίπρα για την απώλεια του Νάσου Αθανασίου: «Ήρεμη, πολύτιμη δύναμη στον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής»

Τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

«Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη, έναν ευγενή άνθρωπο και έναν έντιμο αγωνιστή, τον Νάσο Αθανασίου. Ο Νάσος ήταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη. Τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στον στίβο της πολιτικής που κόσμησε με την πολυετή παρουσία του», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ξεχώριζε πάντα για το ήθος του, τη βαθιά του μόρφωση και την προσήλωσή του στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου, γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, εργάστηκε στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι». Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της.

Ο Αθανασίου εργάστηκε επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

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