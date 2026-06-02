Φονική παράσυρση ηλικιωμένης από φορτηγό στις Αφίδνες

Μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να διακομιστεί στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στη Λεωφόρο Τυρταίου στις Αφίδνες.



Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

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