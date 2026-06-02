Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Έκλεισαν την ΕΟ Λάρισας-Κοζάνης (Photos/Videos)

Με δυναμική κινητοποίηση στα Φάρσαλα και αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης, οι αγρότες της περιοχής έδωσαν το στίγμα των επόμενων κινήσεών τους, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η έναρξη του καλοκαιριού βρήκε τους παραγωγούς στους δρόμους, σε μια δράση με βασικό αίτημα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου. Περίπου 20 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν την Τρίτη, 2/6, στο κέντρο των Φαρσάλων, όπου παρέμειναν έως τη 1 το μεσημέρι, πριν οι αγρότες επιστρέψουν στις εποχικές καλλιεργητικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με το larissanet.gr και το ifarsala.gr.

Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ (Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας), Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμισε ότι η σημερινή κινητοποίηση δεν αποτελεί παρά την αρχή των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα. «Απαντάμε στην κυβερνητική αναλγησία και στη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αγώνες στους δρόμους έχουν αποφέρει αποτελέσματα στο παρελθόν και θα συνεχιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνεδρίαση της Γραμματείας των Μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν κοινές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των αγροτών βρίσκεται η άμεση πληρωμή των οφειλών προς τους παραγωγούς, καθώς και η σύνδεση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα και την κτηνοτροφία. Την ίδια ώρα, ζητούν να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων, το οποίο, όπως κατήγγειλε ο κ. Αλειφτήρας, εξακολουθεί να υφίσταται με την ανοχή του πολιτικού συστήματος.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ στάθηκε επίσης στο ζήτημα της εγκατάλειψης της υπαίθρου από τους νέους, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν ότι μέσα στο 2025 περίπου 75.000 αγρότες αποχώρησαν από το επάγγελμα.

«Καλλιεργούμε με δανεικά και πίστωση, οι δεσμεύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού πρώην Δήμου Πλατυκάμπου, Νικόλαος Ζαχαρούλης, τόνισε πως οι παραγωγοί έχουν φτάσει «στο σημείο κορεσμού», επισημαίνοντας ότι κανένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεν έχει επιλυθεί. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις αποζημιώσεις για τα τριφύλλια, οι οποίες, όπως είπε, είχαν προαναγγελθεί αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ενώ σημείωσε ότι ούτε στο ζήτημα της επιστροφής του πετρελαίου έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

«Οι καλλιέργειες προχωρούν κανονικά χωρίς να έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Καλλιεργούμε με δανεικά και με πίστωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα σοβαρά προβλήματα διάθεσης της παραγωγής τριφυλλιού λόγω της μειωμένης ζήτησης και του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου πρώην Δήμου Νέσσωνος, Στέργιος Ζιώγας, έκανε λόγο για οξυμένα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, εστιάζοντας τόσο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, όσο και στις ζημιές που προκαλεί η ασθένεια των «ξηρών βεργών» στις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Όπως ανέφερε, παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα που σχετίζονται με τα φερτά υλικά από τις καταστροφές του Daniel, ενώ επισήμανε ότι το κόστος των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί. «Με πετρέλαιο κοντά στα δύο ευρώ το λίτρο πηγαίνουμε στα χωράφια με πίστωση. Οι δεσμεύσεις που ακούσαμε μετά τις κινητοποιήσεις του χειμώνα δεν έχουν υλοποιηθεί και οι παραγωγοί δεν έχουν λάβει τις ενισχύσεις που τους είχαν υποσχεθεί», δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Γιάννης Κουκούλης, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι αγρότες αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα.

Ο κ. Κουκούλης ζήτησε να ολοκληρωθούν άμεσα οι πληρωμές παραγωγών που παραμένουν απλήρωτοι λόγω των προβλημάτων με το monitoring, να ανοίξει η πλατφόρμα ενίσχυσης για τα λιπάσματα και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις χαμηλές τιμές που διαμορφώνονται στα αγροτικά προϊόντα ενόψει της νέας περιόδου συγκομιδής.

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