ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:46
02.06.2026 18:31

Ηγουμενίτσα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για την «απόβαση» των Hells Angels – Έρχονται 5.000 μοτοσικλετιστές

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί το ελληνικό FBI, το Λιμενικό Σώμα και οι τελωνειακές υπηρεσίες για το τριήμερο 5 έως 7 Ιουνίου, καθώς αναμένεται στην Ηγουμενίτσα, στο κάμπινγκ Δρέπανο, η άφιξη περίπου 5.000 μελών των Hells Angels.

Η κινητοποίηση των Αρχών συνδέεται και με το ιστορικό της οργάνωσης, καθώς μέλη της έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τις διωκτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, στο παρελθόν η λέσχη τους στο Κορωπί είχε βρεθεί στο στόχαστρο βομβιστικής επίθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα γεγονότα της προηγούμενης παγκόσμιας συγκέντρωσης που είχε πραγματοποιηθεί στην ίδια περιοχή πριν από περίπου δέκα χρόνια. Τότε, ένας 41χρονος Έλληνας έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό έξω από ψητοπωλείο, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη ως εγκληματική οργάνωση.

Για τις ανάγκες της επιχείρησης ασφαλείας, η Αστυνομική Διεύθυνση Ηγουμενίτσας πρόκειται να ενισχυθεί με προσωπικό από γειτονικούς νομούς, ενώ στην περιοχή θα μεταβεί και κλιμάκιο 30 αστυνομικών του ελληνικού FBI, με κύρια συμμετοχή στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., εκπροσώπων του Λιμενικού και τελωνειακών παραγόντων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, από όπου αναμένεται να εισέλθει στη χώρα η πλειονότητα των μοτοσικλετιστών. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί και ενεργοποιηθεί οι διωκτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εντοπιστεί εγκαίρως τυχόν μετακίνηση προς την Ελλάδα προσώπων υψηλού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εκπονήσει απόρρητη έκθεση που αφορά τις οκτώ λέσχες των Hells Angels οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη τους.

