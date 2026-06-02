ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:26
Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Προφυλακίστηκε ο ένας κατηγορούμενος – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 30χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των πυροβολισμών σε κατάστημα επί της οδού Πατησίων, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στους πυροβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ. Παράλληλα, φέρεται να απέδωσε την ευθύνη σε άλλο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί και συλληφθεί.

Ελεύθεροι οι δύο συγκατηγορούμενοι – Αναζητείται ένα ακόμη άτομο

Διαφορετική ήταν η απόφαση για τους άλλους δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα τρεις φορές κάθε μήνα.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί αφορά σειρά σοβαρών αδικημάτων και συγκεκριμένα:

  • Απόπειρα ανθρωποκτονίας
  • Απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία
  • Διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία
  • Οπλοχρησία
  • Παράνομη κατοχή πυρομαχικών
  • Επικίνδυνη οδήγηση με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε ανθρώπους και περιουσίες
  • Απείθεια

Οι έρευνες των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ασύλληπτος συγκατηγορούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο.

