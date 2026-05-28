search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 16:44

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

28.05.2026 16:44
patisia-pyrovolismoi

Ποινικό μητρώο είχαν οι τρεις συλληφθέντες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που αναστάτωσε τα Πατήσια

Ο ένας συλληφθέντας είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι σε επιχειρηματία ( του είχε καταφέρει 16 χτυπήματα). Ο δεύτερος είχε απασχολήσει τις αρχές πριν από τέσσερα χρόνια για επίθεση σε επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία. Ο τρίτος είχε συλληφθεί για οπλοφορία και για κλοπές

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε τον Πακιστανό καταστηματάρχη στα πόδια και στη συνέχεια διέφυγε πεζός μαζί με συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε έξω από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες κινήθηκαν στην οδό Πατησίων, έστριψαν σε στενό και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο με τρίτο συνεργό, με το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη.

Εκτός κινδύνου ο επιχειρηματίας

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις λίγο πριν από το περιστατικό. Ο 39χρονος επιχειρηματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Ο ίδιος κατέθεσε ότι οι δράστες αφαίρεσαν κινητά και μετρητά από το κατάστημα

Στην προσπάθεια του να διαφύγουν προκάλεσαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποίησουν στη λεωφόρο Κηφισού, πυροβολώντας τα λάστιχα τους.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών- Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν 9 κιλά κάνναβης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί Φλωρίδη να περάσει Τζαβέλλα από πειθαρχικό έλεγχο

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

patisia-pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

temu_0302_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

Scott-Bessent
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη και απειλές απαγόρευσης των ιρανικών αεροπορικών σε σημεία προσγείωσης και ανεφοδιασμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:06
spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

patisia-pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

1 / 3