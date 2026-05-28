Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

Ποινικό μητρώο είχαν οι τρεις συλληφθέντες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που αναστάτωσε τα Πατήσια.

Ο ένας συλληφθέντας είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι σε επιχειρηματία ( του είχε καταφέρει 16 χτυπήματα). Ο δεύτερος είχε απασχολήσει τις αρχές πριν από τέσσερα χρόνια για επίθεση σε επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία. Ο τρίτος είχε συλληφθεί για οπλοφορία και για κλοπές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε τον Πακιστανό καταστηματάρχη στα πόδια και στη συνέχεια διέφυγε πεζός μαζί με συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε έξω από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες κινήθηκαν στην οδό Πατησίων, έστριψαν σε στενό και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο με τρίτο συνεργό, με το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη.

Εκτός κινδύνου ο επιχειρηματίας

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις λίγο πριν από το περιστατικό. Ο 39χρονος επιχειρηματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Ο ίδιος κατέθεσε ότι οι δράστες αφαίρεσαν κινητά και μετρητά από το κατάστημα.

Στην προσπάθεια του να διαφύγουν προκάλεσαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποίησουν στη λεωφόρο Κηφισού, πυροβολώντας τα λάστιχα τους.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών- Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν 9 κιλά κάνναβης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί Φλωρίδη να περάσει Τζαβέλλα από πειθαρχικό έλεγχο

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης (video)