Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην 43χρονη για τον 10χρονο που έπεσε στο αρδευτικό κανάλι, ελεύθερη η μητέρα

Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε στην 43χρονη για τον θάνατο του 10 ετών αγοριού, που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες αφού έπαθε ηλεκτροπληξία.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους να μην φύγει από τη χώρα και να εμφανίζεται στο ΑΤ της περιοχής της.

Φεύγοντας από το δικαστικό μέγαρο αποκάλυψε ότι το αγόρι ήταν συγγενής της. « Λυπάμαι το παιδάκι που πέθανε στο κανάλι. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, αλλά όλη η Ηράκλεια. Μας ρώτησε η ανακρίτρια και είπα ότι το έχει κάνει ο άντρας μου αυτό με το καλώδιο, δεν το είχα κάνει εγώ. Το παιδάκι ήταν συγγενής μας».

Ελεύθερη η μητέρα

Την ίδια ώρα, ελεύθερη με προφορική εντολή αφέθηκε η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το αγόρι επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι

Η νεκροψία -νεκροτομή έδειξε ότι το αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, στοιχεία που αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Αστυνομικές πηγές εκτιμού ότι ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε στο νερό.

