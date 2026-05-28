Δ. Αθηναίων για τη ρατσιστική επίθεση στους Αμπελοκήπους: «Δεν φοβόμαστε τους επίδοξους συνεχιστές της Χρυσής Αυγής»

Το περιστατικό ρατσιστικής βίας που σημειώθηκε την Κυριακή (24/5) στους Αμπελόκηπους σε βάρος του προέδρου της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών Ελλάδας (KasapiHellas), που άφησε τον άνθρωπο με δύο σπασμένα πλευρά, καταδίκασε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων.

Σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάνει λόγο για , πυρήνες επίδοξων συνεχιστών της Χρυσής Αυγής που επιχειρούν να υποδαυλίσουν το μίσος και να κατασκευάσουν εχθρούς και καταλήγει ότι η Αθήνα ήταν και είναι πόλη αλληλεγγύης, ενώ προαναγγέλλει ανάληψη δράσης για την καλλιέργεια αντιρατσιστικής συνείδησης στις γειτονιές της Αθήνας.

Σημειώνεται, ότι την επόμενη ημέρα της επίθεσης, Δευτέρα (25/5) ο Φιλιππινέζος μετανάστης, υπέβαλε μήνυση στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ, με τους -τουλάχιστον- πέντε κατά περιγραφές μαυροφορεμένους δράστες που φώναζαν «φύγετε από τη γειτονιά μας» να αναζητούνται.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος επιβεβαίωσε τους τραυματισμούς του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων

«Τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Μαΐου και στη λήξη της ετήσιας γιορτής SantacruzanFloresdeMayo, που πραγματοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια σε αθλητικό χώρο του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή των Αμπελοκήπων, η κοινότητα Φιλιππινέζων στην Αθήνα δέχθηκε επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα,ομάδα έξι ατόμων αρχικά έκλεψε προμήθειες από τον χώρο του φεστιβάλ και στη συνέχεια πέταξε πέτρες προς την ομάδα φύλαξης του χώρου. Τελικά, χτύπησαν χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο τον πρόεδρο της κοινότητας Kasapi φωνάζοντας «δεν σας θέλουμε εδώ, φύγετε από τη γειτονιά μας». Το περιστατικό πρόκειται να καταγραφεί επίσημα ως περιστατικό ρατσιστικής βίας.

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων καταδικάζει την επίθεση εναντίον ενός από τα ιδρυτικά και πλέον ενεργά μέλη του και ζητά την πλήρη και διαφανή διερεύνηση του περιστατικού. Συνεισφέροντας τα μέγιστα στις θεσμικές και πολιτικές διαδικασίες, κινητοποιήσεις και δράσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών, διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους, και δουλεύοντας σκληρά, ειδικά στον τομέα της φροντίδας, οι κοινότητες των Φιλιππινέζων είναι αμετάκλητα κομμάτι της ζωής στην Αθήνα, κάτοικοι και πολίτες της.Η περιοχή των Αμπελοκήπων, φιλοξενεί χιλιάδες μετανάστες από τις Φιλιππίνες που εργάζονται και ζουν αρμονικά στις γειτονιές με τα παιδιά τους στα σχολεία.

Η επίθεση αυτή δεν είναι η μόνη και δεν συμβαίνει στο κενό. Σε μια κοινωνία δυσκολεμένη από το κόστος ζωής και έναν κόσμο που το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια ολόκληρων λαών τίθεται εν αμφιβόλω, πυρήνες επίδοξων συνεχιστών της Χρυσής Αυγής επιχειρούν να υποδαυλίσουν το μίσος και να κατασκευάσουν εχθρούς.Όμως, η ελληνική κοινωνία και η πόλη της Αθήνας έχουν ζήσει τον αντίκτυπο αυτών των ενεργειών. Τα ρατσιστικά σχόλια στα λεωφορεία και τα σχολεία, που όλοι ακούσαμε σαν θύματα ή σαν μάρτυρες, έγιναν επιθέσεις σε γραφεία και γιορτές κοινοτήτων και τελικά δολοφονίες, του Παύλου Φύσσα και του ΣαχζάτΛουκμάν.

Είναι καθήκον του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου να πράξει ό,τι μπορεί για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ εκεί. Έτσι, το Συμβούλιο δηλώνει ότιθα αναλάβει δράση για την καλλιέργεια αντιρατσιστικής συνείδησης στις γειτονιές της Αθήνας. Εκεί που οι επιθέσεις ενάντια στις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων δηλητηριάζουν τις σχέσεις που με κόπο χτίζουμε κάθε μέρα, το ΣΕΜΠ θα δημιουργήσει χώρους για να μιλήσουμε και να ακούσουμε ο ένας την άλλη.

Η Αθήνα ήταν και είναι πόλη αλληλεγγύης. Δεν φοβόμαστε, συνεχίζουμε».

