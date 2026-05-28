Τραγωδία στην Καλαμάτα: 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα μέσα στο όχημά του

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 32χρονου άνδρα στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, καθώς βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε δύσβατο σημείο στο ρέμα Τζιρόρεμα, στον δρόμο που συνδέει το Γαρδίκι με την Πολιανή.

Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει ανησυχία από το απόγευμα της Τετάρτης, 27/5, καθώς δεν είχε επικοινωνήσει με τους δικούς του ανθρώπους. Το πρωί της Πέμπτης, 28/5, φίλος του ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνισή του, εκφράζοντας φόβους για την τύχη του, καθώς ο 32χρονος δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Λίγο αργότερα, συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε εντόπισε το όχημά του σε δύσβατο σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης, η οποία διήρκεσε από τις 11 το πρωί έως λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Οι διασώστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το αυτοκίνητο είχε καταλήξει μέσα στη χαράδρα, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση.

Όταν τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο 32χρονος ήταν νεκρός μέσα στο όχημα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο τροχαίου δυστυχήματος.

