Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Διάβημα στην Ουκρανία προαναγγέλλει η Αθήνα

Διπλωματικές ενέργειες κατά της Ουκρανίας για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργιος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συμμετειχε την Πέμπτη στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό, όπου, με το πόρισμα των ειδικών για το drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Eίχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένονται διπλωματικές ενέργειες καθώς και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης «τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στο πόρισμα έχουν διαβιβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τους αρμοδίους, εν προκειμένω και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα με ασφάλεια, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και να πω κάτι παραπάνω —ούτε γνωρίζω ούτε μπορώ να πω κάτι παραπάνω—είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι και οι επόμενες ενέργειες».

