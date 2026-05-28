Κουφονικολάκου: Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι πολίτες δεν αμφιβάλλουν για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα

Με χιούμορ αντιμετωπισε τους παραλληλισμούς που έγιναν μεταξύ της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και της ελληνικής αστυνομίας η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου. «Θα κάνουμε μία προσπάθεια να ξεχωρίσει από την ελληνική αστυνομία αλλά θα το καταφέρουμε. Θέλαμε να δώσουμε ένα ιστορικό βάθος. Θα ήταν εύκολο να επιλέξει κάτι πιο ανώδυνο ο Αλέξης Τσίπρας, όπως “Πυξίδα”. Πιο εύπεπτο και πιο ανούσιο, αλλά επέλεξε κάτι που έχει ιστορικό βάθος και δημιουργεί συγκεκριμένους συνειρμούς», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

«Ελάτε να δείτε τα τιμολόγια»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου απαντώντας στις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη για τη χρηματοδότηση του κόμματος από αδιαφανείς πηγές, είπε: «Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων. Ιδίως για τον κύριο Γεωργιάδη, θα επιμείνω να μας φέρει τον φάκελο με τα 530 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του και σε τράπεζες και να μας πει και τι πλάνο αποπληρωμής υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ακόμα και ο πιο δύσπιστος δεν αμφιβάλλει για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε ότι ακόμα και οι δύσπιστοι δεν έχουν αμφισβητήσει την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. «Ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα παρά τη μεγάλη φθορά και διάβρωση που υπέστη».

Αναφερόμενη στο Ινστιτούτο Τσίπρα (ΙΝΑΤ), σημείωσε ότι η δραστηριότητά του ήταν χαμηλής κλίμακας και βασίστηκε στη συμβολή φίλων και μελών του. «Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο».

«Διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση»

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν «περίεργο αντιπερισπασμό» τη στιγμή που, όπως είπε, «η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από βαθιά διαφθορά. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, από τα ζητήματα Λαζαρίδη, την αισθητική και ηθική ενός λόγου που δεν αρμόζει. Κυρίως από την πλήρη διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση, τους θεσμούς, με το σύστημα »

«Οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απαξιώνουν, αποδομούν τα πάντα. Είναι κάτι που πρέπει να λυθεί στη βάση στιβαρών προγραμματικών θέσεων. Τι λέμε εμείς; Ανοιχτοί είμαστε, διαφανείς είμαστε και θέλουμε να καταστήσουμε σαφείς τις προγραμματικές μας θέσεις», τόνισε.

Αναφορικά με τη διαφθορά και τα σκάνδαλα, η κ. Κουφονικολάκου δήλωσε: «Έχουμε ονόματα υπουργών που να εμπλέκονται από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Οι υπουργοί και οι άνθρωποι που πολιτεύτηκαν τότε δεν έβαλαν το χέρι τους στο μέλι και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε».

«Σε ό,τι αφορά στη διαφθορά, που είναι συνεχή στη δημόσια διοίκηση και που το αναγνωρίζουμε και το βλέπουμε, προσερχόμαστε με συγκεκριμένες θέσεις. Δεν αφήνουμε τίποτα στον αέρα, δεν υποσχόμαστε τίποτα γενικόλογα. Έχουμε ένα πρόγραμμα με διαφάνεια», υπογράμμισε.

«Ο Ανδρουλάκης διακατέχεται από άγχος επιβίωσης»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ πρότεινε να γίνεται έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη στις δημόσιες συμβάσεις. «Να παρακολουθείται κάθε σύμβαση με κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε ανάδοχο. Να βρίσκονται βουλευτές πίσω από εταιρείες της μίας ημέρας. Διαδοχικές τροποποιήσει συμβάσεων».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου απαντώντας στις κατηγορίες Ανδρουλάκη, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία “δεν σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα, θα σχολιάσω το νέο κόμμα Τσίπρα”, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης».

«Ζητάμε από τους πολίτες να μας ακούσουν. Θα δείτε πολλά στη συνέχεια. Πρόκειται για δυναμική και όμορφη εξέλιξη. Η στόχευση μας είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις», κατέληξε.

