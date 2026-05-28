Τσίπρας: «Διμέτωπος» με πρώτο στόχο την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης και ορίζοντα την «κυβερνώσα Αριστερά»

Ορμητικά, με τον θόρυβο που προκαλεί το όνομα «ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», «εισβάλλει» ξανά στο πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης Τσίπρας.

Το όνομα με τους πολλαπλούς συμβολισμούς, που πιάνουν τα διαφορετικά ακροατήρια στα οποία στοχεύει ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας μεταξύ άλλων για «Αριστερά» και «κυβερνώσα Αριστερά», «ΠΑΣΟΚ της Αλλαγής», αλλά και «νέο πατριωτισμό», ορίζει μια δυναμική αφετηρία που λειτουργεί ως δημοσκοπικό εφαλτήριο. Στόχος, ένα καλό πλασάρισμα στη δεύτερη θέση, πάνω από τον Ανδρουλάκη, τέτοιο ώστε να αφήνει ελπίδες για μείωση της διαφοράς με Μητσοτάκη από το φθινόπωρο, προκειμένου να είναι πειστική η διεκδίκηση της πρωτιάς στις εκλογές. Αν όχι από τις πρώτες κάλπες, σίγουρα από τις δεύτερες, αφού φαίνεται δύσκολο αυτές να αποφευχθούν.

«Πλαγιοκόπηση»

Με το «καλημέρα» ξεκίνησαν οι επιθέσεις των υπόλοιπων πολιτικών χώρων προς τον Τσίπρα, κάτι που σε πρώτη φάση δείχνει και μια νευρικότητα και «αναστάτωση» στα επιτελεία των κομμάτων, μπροστά στην εικόνα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Πάντως, μένει να φανεί ποια θα είναι η εικόνα όταν καθίσει ο πρώτος «κουρνιαχτός» του ονόματος, που είχε μεγάλη επικοινωνιακή απήχηση.

Την ίδια ώρα, υιοθετώντας συνταγή Ανδρέα της πρώτης περιόδου της Αλλαγής, επιχειρεί να διεμβολίσει όλους τους «μικρούς» αριστερά του Κέντρου και να συσπειρώσει στους κόλπους της ΕΛ.Α.Σ. όσους αριστερούς και προοδευτικούς ψηφοφόρους θέλουν κυβερνητική διέξοδο.

Κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να το πετύχει καταρχάς προκαλώντας πολιτικές συγκρούσεις και τις επιθέσεις των άλλων, αλλά και με τους βαρείς συμβολισμούς του ονόματος που επέλεξε. Ήδη το όνομα, όπως είπαμε, προξενεί αντιδράσεις από όλους τους χώρους, είτε εκείνους που βλέπουν καπηλεία της ιστορίας τους, όπως το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, είτε από άλλους, όπως η Ν.Δ.

Από την άλλη, ιδρυτικό στοιχείο της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο διμέτωπος κατά Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, καθώς στη διακήρυξη αναφέρεται πως «η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα», που «έγιναν ένα με το σύστημα» και που έχουν χρέη στις τράπεζες, άρα είναι «εξαρτημένα από αυτές».

Με το βλέμμα στις μετρήσεις

Εν ολίγοις στόχος του «διμέτωπου» είναι η κατοχύρωση της δεύτερης θέσης, ώστε να διαμορφωθεί ένα βασικό δίπολο με αντιπάλους τούς Τσίπρα – Μητσοτάκη.

Πλέον, μετά τα αποκαλυπτήρια και την επίσημη επιστροφή ξεκινά η μάχη των δημοσκοπήσεων για το κρίσιμο δίμηνο του Ιουνίου και του Ιουλίου.

Ήδη τις τελευταίες μέρες που οι ανακοινώσεις είχαν μπει στην τελική ευθεία, οι δημοσκοπικές εταιρείες είχαν ξεκινήσει να μετρούν «κόμμα Τσίπρα» έστω και χωρίς να είναι ακόμα γνωστό το όνομα. Χθες, η δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon, μετρώντας μεταξύ 23 – 25 Μαΐου, μέχρι παραμονές των αποκαλυπτηρίων δηλαδή, κατέγραψε το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,1% πρόθεση ψήφου και 16,1% πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Η Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4% και 13,4% αντιστοίχως και το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο με μονοψήφια πρόθεση ψήφου και πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (8,6% και 9,6% αντιστοίχως). Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview (δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα), η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Τσίπρα ανέρχεται στο 12,8% (εκτίμηση αποτελέσματος 14,4%), πολύ κοντά με το ΠΑΣΟΚ που έρχεται τρίτο με 12,3% (εκτίμηση 13,5%), ενώ η Καρυστιανού και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκονται στο 7,5% (εκτίμηση 8,5%).

Αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες νέες δημοσκοπήσεις από μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πιθανότατα θα έχουν συμπεριλάβει και τα «αποκαλυπτήρια».

Πρόσωπα και δομή

Στο μεταξύ, το κόμμα αναμένεται να μπει σε μια καθημερινή λειτουργία, με την οποία ο Τσίπρας θα μπει πιο εντατικά στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι, ενώ θα καταγραφεί και η διάταξη δυνάμεων και ποιοι θα είναι οι ρόλοι των προσώπων που έχει επιστρατεύσει μέχρι στιγμής στο πλευρό του.

Ήδη η Θεώνη Κουφονικολάου έχει αναλάβει το κύριο βάρος της καθημερινής εκπροσώπησης στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ σιγά σιγά εντείνει την παρουσία του και ο Νίκος Νυφούδης σε επίπεδο επικοινωνιακού επιτελείου.

Κεντρικό ρόλο, οργανωτικό και όχι μόνο, έχουν πρόσωπα όπως ο πρώην βουλευτής Εύβοιας Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο πρώην γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη Στέλιος Αποστόλου, η στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα Ελένη Σταυρακάκη, η πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου Πουλαντζάς Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς. Συντονιστής της οργανωτικής δουλειάς έχει τεθεί ο πρώην γ.γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλειάδης.

Τα πρόσωπα αυτά αποτέλεσαν έναν αρχικό πυρήνα, που σε συνεργασία με εθελοντές δούλεψαν για να «ανιχνευτεί» ένα αξιόλογο δυναμικό στο μπάγκραουντ των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» και να στηθούν οι πρώτες ομάδες στη βάση.

Σε διάταξη μάχης έχουν τεθεί επίσης και πρόσωπα όπως ο προσωπικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα Κώστα Τούμπουρος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Χάρης Τζήμητρας, η καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου, η συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα Ευγενία Φωτονιάτα, η πρώην τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Άννα Παπαδοπούλου, η στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα Γιάννα Πεπέ και άλλοι.

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται η εσωτερική επικοινωνία και η εσωκομματική δημοκρατία. Σύμφωνα με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, για τον συντονισμό και την αλληλεπίδραση ομάδων και κύκλων θα αξιοποιηθούν πλήρως το διαδίκτυο και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Όλα τα παραπάνω απηχούν τη δομή που έχει επιλεγεί, αυτή του «υβριδικού» κόμματος με ομόκεντρους κύκλους, που απέχει μακράν από τη λογική των κομμάτων που έχουμε δει μέχρι σήμερα, μακριά από την εικόνα καθοδηγητικών και εκτελεστικών οργάνων με πολύωρες συνεδριάσεις και διαδικασίες. Δομή που έχει επιλεγεί λόγω της απουσίας οικονομικών πόρων, σε αυτή τη φάση, που απαιτεί η συντήρηση πολυάνθρωπων μηχανισμών, αλλά και λόγω της άποψης πως είναι αναγκαία μια διαφορετική αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα της εποχής μας.

Υπογραφές και εγγραφές

Στο μεταξύ είναι θέμα χρόνου η ανακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο, ενώ οι υπογραφές στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ήδη χιλιάδες – κάποια στιγμή αναμένεται να δοθεί συνολική εικόνα. Σημειώνεται πως στην πλατφόρμα οι πολίτες που το επιθυμούν μπορούν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη, όμως η εγγραφή μέλους είναι χωριστή διαδικασία.

