Ορόσημο παραγωγής 1.000.000 αντιτύπων για το Ford Puma

Η Ford γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο για το Puma, καθώς βγήκε από την γραμμή παραγωγής το 1.000.000ο αντίτυπο.

Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία, όπου οι εργαζόμενοι συμβάλλουν καθημερινά σε κάθε λεπτομέρεια στην παραγωγή οχημάτων Ford.

Το ορόσημο παραγωγής αποτελεί σημαντικό επίτευγμα τόσο για το Puma όσο και για την ίδια τη Ford, αφού το επιβατικό μοντέλο της εταιρείας ήταν αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025.

Τόσο το Puma EcoBoost Hybrid όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E ξεχωρίζουν για την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν στους οδηγούς, η οποία αποτελεί βασικό μέρος της απήχησής τους, όπως και στην έκδοση ST Powershift.

