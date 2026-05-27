Τα τρία από τα πέντε πρώτα αυτοκίνητα σε πωλήσεις στην Ευρώπη είναι Volkswagen – Πόσο κάνουν στην Ελλάδα

Η κυριαρχία της Volkswagen στις πιο εμπορικές κατηγορίες της ηπείρου είναι κάτι που τον τελευταίο καιρό είναι τόσο σταθερό όσο και εμφανές.

Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι πως, σε μια περίοδο όπου τα SUV έχουν σχεδόν «καταπιεί» τα πάντα, η γερμανική εταιρεία καταφέρνει να πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα σε διαφορετικούς κόσμους: από crossover μέχρι οικογενειακά SUV και κλασικά hatchback.

Οι φετινές ταξινομήσεις στην Ευρώπη δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της επιτυχίας. Το Volkswagen T-Roc βρέθηκε στη 2η θέση με 210.641 πωλήσεις, το Volkswagen Tiguan στην 3η με 195.864 πωλήσεις, ενώ το διαχρονικό Volkswagen Golf ακολουθεί αμέσως μετά με 194.380 αυτοκίνητα. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 601.000 Volkswagen μόνο από αυτά τα τρία μοντέλα.

Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι πως κανένα από τα τρία δεν «πατά» ακριβώς πάνω στο άλλο. Το T-Roc απευθύνεται σε όσους θέλουν compact SUV με premium εικόνα, το Tiguan έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό οικογενειακό SUV υψηλότερης κατηγορίας, ενώ το Golf συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη λογική του παραδοσιακού hatchback σε μια εποχή όπου όλοι κυνηγούν crossover.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Όλες οι εφαρμογές φόρτισης στην Ελλάδα (Λίστα 2026)

Το quattro περνά στην ηλεκτρομηχανική εποχή και εφαρμόζεται στο νέο Audi RS 5 (photos)

Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, το Luce (photos/videos)