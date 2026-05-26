Το quattro περνά στην ηλεκτρομηχανική εποχή και εφαρμόζεται στο νέο Audi RS 5 (photos)

Στο νέο Audi RS 5 το σύστημα quattro με Dynamic Torque Control φέρνει για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής ηλεκτρομηχανική ρύθμιση ροπής στον πίσω άξονα, προσφέροντας νέο επίπεδο ακρίβειας, ελέγχου και οδηγικής απόλαυσης.

Η τεχνολογία κατανέμει την ροπή στους πίσω τροχούς σε μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή περίπου 17 φορές πιο γρήγορα από το ανοιγοκλείσιμο του ματιού. Το σύστημα μπορεί να μεταφέρει ροπή από τον έναν πίσω τροχό στον άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Το αποτέλεσμα είναι πιο άμεση απόκριση, μεγαλύτερη σταθερότητα και υψηλότερη πρόσφυση, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο κινείται στο όριο.

Σε αντίθεση με συμβατικά μηχανικά συστήματα, το quattro με Dynamic Torque Control δεν λειτουργεί μόνο όταν ο οδηγός επιταχύνει. Μπορεί να παρέμβει και όταν το αυτοκίνητο ρολάρει χωρίς γκάζι ή όταν φρενάρει, ανεξάρτητα από τη ροπή που αποδίδει εκείνη τη στιγμή το σύστημα κίνησης. Αυτό επιτρέπει στο Audi RS 5 να παραμένει προβλέψιμο, σταθερό και ευέλικτο σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα οδηγικών συνθηκών.

Κατά την είσοδο σε μια στροφή, στο φρενάρισμα, στην αλλαγή κατεύθυνσης ή στην επιτάχυνση αμέσως μετά την κορυφή της στροφής, το σύστημα κατανέμει με ακρίβεια τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών. Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να εμφανίζει τάση υπερστροφής, το σύστημα μπορεί να αυξήσει τη ροπή στον εσωτερικό τροχό, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση του οχήματος. Αντίστοιχα, όταν απαιτείται περισσότερη πρόσφυση στον εξωτερικό τροχό για καλύτερη έξοδο από τη στροφή και περιορισμό της υποστροφής, η ροπή ανακατευθύνεται ανάλογα.

Η δυνατότητα αυτή βασίζεται σε έναν εντελώς νέο πίσω άξονα μετάδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για το υβριδικό σύστημα κίνησης του νέου RS 5. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 400 Volt, ο οποίος λειτουργεί ως ενεργοποιητής υψηλής τάσης, με ισχύ 8 kW και ροπή 40 Nm. Μέσω γραναζιών μακριάς μετάδοσης και ενός ελεύθερου διαφορικού με χαμηλό ποσοστό μπλοκαρίσματος, η ροπή μπορεί να μεταφέρεται με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια μεταξύ των πίσω τροχών.

Η διαφορά ροπής που μπορεί να κατανείμει το σύστημα φτάνει έως και τα 2.000 Nm προς το αριστερό ή το δεξί ημιαξόνιο, ανάλογα με τις απαιτήσεις πρόσφυσης και σταθερότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου δεν ακολουθεί απλώς τις εντολές του οδηγού, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της δυναμικής συμπεριφοράς του οχήματος. Το σύστημα συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό, το brake torque vectoring και τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ δύο βαλβίδων του RS 5. Το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring διαχειρίζεται κυρίως την κατανομή ροπής στον πίσω άξονα, ενώ το ηλεκτρονικό μπλοκέ και το torque vectoring μέσω πέδησης υποστηρίζουν κυρίως τον εμπρός άξονα. Η συνδυασμένη λειτουργία όλων των συστημάτων προσφέρει ταχύτερη απόκριση, πιο ακριβή τοποθέτηση του αυτοκινήτου στη στροφή και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον οδηγό.

Το νέο Audi RS 5 δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση και η υβριδική τεχνολογία μπορούν να ενισχύσουν, αντί να περιορίσουν, τον σπορ χαρακτήρα ενός μοντέλου υψηλών επιδόσεων. Το quattro περνά σε μια νέα εποχή, όπου η τετρακίνηση δεν είναι απλώς μηχανικό πλεονέκτημα, αλλά ένα ευφυές, ηλεκτρομηχανικό σύστημα που διαβάζει, προβλέπει και διαμορφώνει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

