ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 17:52
26.05.2026 16:59

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα ​

Πέντε άξονες πολιτικής ώστε να μην αναιρεθούν η ψηφιοποίηση και η πράσινη μετάβαση, οι οποίες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ασφαλή ηλεκτρολογικά δίκτυα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προτείνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ). 

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση («δίδυμη ανάπτυξη») αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμη ριζικών αλλαγών στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες: από τις οικίες, που εξοπλίζονται ραγδαία με αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, οικιακά φωτοβολταϊκά, και θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μέχρι τα μεγάλα data centers και τις βιομηχανίες που αντικαθιστούν τους καυστήρες ορυκτών καυσίμων με ηλεκτρικούς κλιβάνους υψηλής ισχύος και καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται.

Ωστόσο, η ηλεκτρολογική ασφάλεια, που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο αυτής της μετάβασης, παραμένει συχνά «αόρατη» και θεωρείται δεδομένη, μέχρι να συμβεί ένα ανθρώπινο ατύχημα, μια σοβαρή ζημιά στην παραγωγή ή ένα πλήγμα στις υποδομές της χώρας.

Με αφορμή το ότι ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος στην Ηλεκτρολογική Ασφάλεια, το ΕΛΙΤΗΕ προτείνει 5 άμεσους άξονες πολιτικής για να μην αποτελέσει η έλλειψη ασφάλειας τροχοπέδη στη δίδυμη ανάπτυξη:

  • Αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τον περιοδικό επανέλεγχο των εγκαταστάσεων των κτιρίων και των υποδομών τους.
  • Εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης εποχής.
  • Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για την άμεση απομάκρυνση επικίνδυνων και μη πιστοποιημένων προϊόντων.
  • Διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πιστοποιημένων ηλεκτρολόγων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις.
  • Διασύνδεση των προγραμμάτων όπως το ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ με την υποχρεωτική αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού τους εξοπλισμού.

Στην Ελλάδα, το ΕΛΙΤΗΕ έχει καταγράψει μέσω αναφορών στον τύπο τουλάχιστον 39 θανάτους και 19 τραυματισμούς από αστικές ηλεκτροπληξίες την τελευταία δεκαετία (2015-2025). Η ανάλυση δείχνει ότι οι κατοικίες παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό θανατηφόρων ηλεκτροπληξιών (47,9%), ενώ οι τραυματισμοί κατανέμονται σχεδόν ισομερώς μεταξύ κατοικίας και εργασίας.

Οι αιτίες των ηλεκτροπληξιών και των πυρκαγιών συνδέονται άμεσα με τη χρήση παλαιών ή ελαττωματικών εγκαταστάσεων, την κακή συντήρηση τους, την έλλειψη συστηματικών ελέγχων τους, καθώς και τη διάθεση στην αγορά μη πιστοποιημένων ηλεκτρολογικών υλικών που δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το 43,4% των επαγγελματιών δηλώνει ότι δεν είναι ενήμερο για τις διαδικασίες επιθεώρησης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές για θέματα ασφαλείας ή συμμόρφωσης προϊόντων).

Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΤΗΕ, Δρ. Βασίλης Χατζίκος, δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιοποίηση και η πράσινη μετάβαση δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ασφαλή ηλεκτρολογικά δίκτυα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ας καθιερώσουμε ένα μήνα ηλεκτρολογικής ασφάλειας ξεκινώντας με γόνιμο διάλογο για τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, για καλύτερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, με την ενεργή συνδρομή όλων των εμπλεκομένων με  τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Στον ΕΛΙΤΗΕ προχωρούμε με ουσιαστικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν έμπρακτα την εκπαίδευση των ηλεκτρολόγων. Πέρα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένο, πρακτικό εγχειρίδιο για το βασικό πρότυπο ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ήδη παραδώσαμε δωρεάν εξειδικευμένα μαθήματα στη ΣΑΕΚ Μεταξουργείου, καλύπτοντας 13 διαφορετικές θεματικές ενότητες, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος. Η πρόληψη αποτελεί εθνική ανάγκη και είμαστε εδώ για να την κάνουμε πράξη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΙΤΗΕ συνέβαλε ενεργά, μαζί με τον ΕΛΟΤ, στη δημιουργία του πρακτικού εγχειριδίου εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364, που αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο για τη σύγχρονη και ασφαλή μελέτη, υλοποίηση, έλεγχο και επεκτάσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Xολαργός: «Με ρώτησε, αν χωρίσουμε με ποιον θα είσαι», λέει συνάδελφος του πιλότου που τραυμάτισε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

«Πόλεμος» Σιακαντάρη-ΠΑΣΟΚ πριν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα

Θρήνος στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο

Ανδρουλάκης: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό κατήφορο του Μητσοτάκη

Νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «πλοκάμια» σε βόρεια Ελλάδα και Αθήνα

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Συναγερμός στην Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν ουκρανική νάρκη στα βράχια (photo)

