ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:45
Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback Geely E2 πρώτο σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025 (photos)

Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback Geely E2 είναι το πρώτο σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025. Την ίδια στιγμή, είναι και το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Κίνα, ανεξάρτητα κατηγορίας, για το ίδιο διάστημα.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 το Geely E2 κατέγραψε πωλήσεις 465.775 μονάδων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, έθεσε ένα νέο σημείο αναφοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ξεπέρασε το φράγμα των πωλήσεων 500.000 μονάδων σε μόλις 14 μήνες από την κυκλοφορία του.

Για τη Geely, το E2 αποτελεί στρατηγικής σημασίας μοντέλο στη γκάμα «οχημάτων νέας ενέργειας». Στις αγορές που ήδη κυκλοφορεί, (στην Ελλάδα αναμένεται στα τέλη του καλοκαιριού) το Geely E2 έχει αναγνωριστεί ως μία από τις καλύτερες επιλογές ηλεκτροκίνησης, καθώς συνδυάζει άφθονους χώρους, επιδόσεις, ευφυή τεχνολογία και ασφάλεια, αλλά και πολλές αποκλειστικότητες που δεν έχει κανένα άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο στην κατηγορία.

Οι καθαρές σχεδιαστικές γραμμές αποπνέουν μία premium αίσθηση, κάτι που ήδη έχουν επιβεβαιώσει πολυάριθμα βραβεία design σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι καλά μελετημένες αναλογίες επιτρέπουν στο E2 να φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα, χάρη σε διάταξη που πλησιάζει τα όρια της κατηγορίας C, καθώς ο χώρος των 89 εκατοστών για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι πολύ μεγάλος. Είναι το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του που προσφέρει έναν μπροστινό χώρο αποθήκευσης 70 λίτρων, που συμπληρώνεται από έναν χώρο αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και έναν επεκτάσιμο χώρο αποσκευών στο πίσω μέρος από 375 έως 1.320 λίτρα. Επιπρόσθετα, 36 ακόμα πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την καμπίνα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα αναγκών.

