Η Stellantis σχεδιάζει 60 νέα μοντέλα έως το 2030 σε όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης

Η Stellantis παρουσίασε μια στρατηγική αξίας 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί μια μετατόπιση υπό τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντόνιο Φιλόσα, συνδυάζοντας ένα κύμα νέων συνεργασιών, μια πιο έντονη εστίαση σε βασικές μάρκες και μια ώθηση για καλύτερη αξιοποίηση της πλεονάζουσας εργοστασιακής παραγωγικής ικανότητας.

Η πενταετής επένδυση, η οποία περιλαμβάνει 60 νέα μοντέλα έως το 2030 -μεταξύ αυτών με κινητήρα εσωτερικής καύσης, υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά- υπογραμμίζει μια στροφή από την προσέγγιση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλος Ταβάρες, με τον Αντόνιο Φιλόσα να είναι πιο ανοιχτός σε εξωτερικές συνεργασίες, αναφέρει το Reuters.

«Το σχέδιο βασίζεται στην πραγματικότητα. Και έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Φιλόσα στους επενδυτές στην ημέρα κεφαλαιαγοράς του ομίλου.

Μια σειρά από ανακοινώσεις πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέδειξαν τη νέα κατεύθυνση, με την Stellantis να επεκτείνει τις συνεργασίες της τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον τεχνολογικό τομέα.

Οι επενδυτές αντέδρασαν με επιφύλαξη στον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των στόχων και στην περιορισμένη ορατότητα στην εκτέλεσή τους. Μετά τις πτώσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι μετοχές της εταιρείας που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες.

Ο Φάμπιο Καλντάτο, διαχειριστής κεφαλαίων στην εταιρεία επενδύσεων Stellantis, AcomeA, δήλωσε ότι οι επενδυτές ανησυχούν για το πόσο γρήγορα θα μπορούσε ο όμιλος να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του.

«Οι προσδοκίες ήταν υψηλές και η αρχική αντίδραση αντανακλά κυρίως τον κίνδυνο εκτέλεσης και την περιορισμένη ορατότητα σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε «καμία σημαντική ένδειξη» για το εάν οι λιγότερο στρατηγικές μάρκες ενδέχεται να καταργηθούν σταδιακά.

Οι νέες συνεργασίες περιλαμβάνουν συνεργασίες παραγωγής με κινεζικούς ομίλους Leapmotor, ανοίγει νέα και Ντονγκφένγκ, καθώς και συνεργασία με την Tata Motors και η μονάδα JLR στις ΗΠΑ. Στον τομέα της τεχνολογίας, η Stellantis συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Qualcomm και την Wayve.

Αυτές οι κινεζικές συνεργασίες έχουν επικεντρωθεί στην Ευρώπη και ο Φιλόσα δήλωσε ότι δεν αναμένει τα προϊόντα τους να είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ σύντομα.

Η χώρα έχει ουσιαστικά απαγορεύσει αυτά τα μοντέλα με υψηλούς δασμούς και περιορισμούς σε ορισμένες ξένες τεχνολογίες. Ωστόσο, είπε ότι μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες για την πώληση των προϊόντων στο Μεξικό και τον Καναδά.

Η στρατηγική αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εξάρτηση από τους εταίρους για την κατανομή του κόστους και την επιτάχυνση της ανάπτυξης, ιδίως σε ακριβούς τομείς όπως το λογισμικό και η αυτόνομη οδήγηση. Η Stellantis επιδιώκει επίσης να μετατρέψει μια μακροχρόνια αδυναμία – την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα – σε πηγή εσόδων, προσφέροντας συμβατική παραγωγή σε τρίτους, αντί να επωμίζεται το κόστος των υποχρησιμοποιούμενων μονάδων.

Ο Φιλόσα καθόρισε μια σαφέστερη ιεραρχία σε όλο το χαρτοφυλάκιο των 14 μαρκών της Stellantis, το μεγαλύτερο στον κλάδο.

Περίπου το 70% των επενδύσεων σε μάρκες και προϊόντα θα επικεντρωθεί στις Jeep, Ram, Peugeot και Fiat, μαζί με το τμήμα επαγγελματικών οχημάτων Pro One. Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά ότι η στρατηγική θα επικεντρωθεί σε αυτές τις τέσσερις μάρκες.

Άλλες, συμπεριλαμβανομένων των Chrysler και Alfa Romeo, θα αναδιαμορφωθούν σε πιο περιφερειακό επίπεδο, με τις Lancia και DS να μετατοπίζονται σε εξειδικευμένους ρόλους υπό τις Fiat και Citroen.

Η προώθηση προϊόντων του ομίλου θα επικεντρωθεί σε μια ευρεία γκάμα πιο προσιτών μοντέλων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη της αύξησης του όγκου πωλήσεων, καθώς και της κερδοφορίας.

Οι ηγέτες των εμπορικών σημάτων παρουσίασαν πολλά ακυκλοφόρητα μοντέλα σε συναντήσεις με δημοσιογράφους, σε μια προσπάθεια να δείξουν πώς οι νέες προσφορές της εταιρείας θα ανακτήσουν μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές.

Σε έναν γεμάτο σχεδιασμό θόλο με λαμπερά αστεράκια στην οροφή, στελέχη παρουσίασαν δεκάδες οχήματα, μερικά από τα οποία αποκαλύφθηκαν με δυνατή μουσική και συννεφάκια καπνού.

«Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια στρατηγική προϊόντος. Είναι μια στρατηγική κέρδους», δήλωσε ο Tim Kuniskis, επικεφαλής των brands της Βόρειας Αμερικής.

Ο Τζιμ Γουάλεν, αντιπρόσωπος της Stellantis στο Σιάτλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι τάσσεται υπέρ των σχεδίων για πιο οικονομικά οχήματα, ειδικά για ένα μικρότερο φορτηγό.

«Μου αρέσει πολύ. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η αγορά», είπε.

Η Stellantis δήλωσε ότι θα επενδύσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε πλατφόρμες, κινητήρες και τεχνολογίες, ενώ στοχεύει σε ετήσιες περικοπές κόστους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028, σε σύγκριση με το 2025.

Στοχεύει σε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή στον κλάδο το 2027, η οποία θα αυξηθεί στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030, και σε προσαρμοσμένο περιθώριο λειτουργικών κερδών 7% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Stellantis προέβλεψε αύξηση εσόδων 25% στη Βόρεια Αμερική έως το 2030, με προσαρμοσμένα περιθώρια λειτουργικών κερδών 8% έως 10%, ενώ τα έσοδα στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15% με περιθώρια κέρδους 3% έως 5%.

Η Stellantis είναι ένας πολυεθνικός ευρωπαϊκός – αμερικανικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 βάσει μιας διασυνοριακής συγχώνευσης 50% – 50% μεταξύ του ιταλο-αμερικανικού ομίλου Fiat Chrysler Automobiles και του γαλλικού ομίλου PSA. Έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως (πίσω από τον όμιλο Volkswagen, την Toyota, την Renault – Nissan – Mitsubishi Alliance, την General Motors και την Hyundai Motor Group). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο Borsa Italiana, στο χρηματιστήριο του Παρισιού και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε επίσης:

Οι δύο Ferrari που πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα – Το συνολικό κόστος αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ

Τα τρία από τα πέντε πρώτα αυτοκίνητα σε πωλήσεις στην Ευρώπη είναι Volkswagen – Πόσο κάνουν στην Ελλάδα

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Όλες οι εφαρμογές φόρτισης στην Ελλάδα (Λίστα 2026)