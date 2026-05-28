Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια

Η αγορά γραφείων στην Αθήνα αρχίζει να θυμίζει όλο και περισσότερο αγορά… πολυτελείας για λίγους και παγίδα για πολλούς. Από τη μία πλευρά, τα σύγχρονα «πράσινα» κτίρια γεμίζουν σχεδόν πριν ολοκληρωθούν, με ενοίκια που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 40 ευρώ το τετραγωνικό. Από την άλλη, χιλιάδες παλαιοί επαγγελματικοί χώροι μένουν ξενοίκιαστοι ή αλλάζουν χέρια με τιμές που δύσκολα εξασφαλίζουν βιώσιμες αποδόσεις.

Η νέα έρευνα της GEOAXIS αποτυπώνει μια αγορά που κινείται πλέον με τρεις διαφορετικές ταχύτητες και όπου η ψαλίδα ανάμεσα στα «premium» γραφεία και στα υπόλοιπα ανοίγει συνεχώς.

Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι τα ζητούμενα ενοίκια στα παλαιά γραφεία συνεχίζουν να αυξάνονται σε βασικούς άξονες της Αθήνας, ενώ σε βάθος δεκαετίας οι ανατιμήσεις φτάνουν ακόμη και το 80%. Και όλα αυτά σε μια οικονομία όπου χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πιέζονται από υψηλό λειτουργικό κόστος, αδύναμη κατανάλωση και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα νέα ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία. Πρόκειται για ακίνητα που επιλέγουν κυρίως πολυεθνικές, μεγάλοι όμιλοι και επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι οποίες μπορούν να πληρώσουν πολύ υψηλά μισθώματα προκειμένου να εξασφαλίσουν σύγχρονες υποδομές και καλύτερη εταιρική εικόνα.

Οι τιμές σε αυτά τα ακίνητα κινούνται κοντά στα 35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μικρών και ιδιαίτερα προβεβλημένων χώρων ξεπερνούν ακόμη και τα 38-40 ευρώ. Και αυτά χωρίς να υπολογίζονται θέσεις στάθμευσης και κοινόχρηστα.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύουσες περιοχές, όπου οι ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να βρουν ενοικιαστές ακόμη και με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο καθώς πάνω από το 90% του συνολικού αποθέματος γραφείων στην Αθήνα αφορά παλαιά κτίρια που δεν διαθέτουν σύγχρονες προδιαγραφές.

Η αγορά ουσιαστικά χωρίζεται πλέον σε δύο κόσμους: στα ακίνητα που απευθύνονται σε ισχυρούς εταιρικούς παίκτες και στα υπόλοιπα, τα οποία παλεύουν να επιβιώσουν σε μια αγορά με χαμηλή απορροφητικότητα και αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τη GEOAXIS, σχετική ανθεκτικότητα εμφανίζουν τα παλαιά αλλά ανακαινισμένα γραφεία σε περιοχές προβολής όπως το Κολωνάκι και βασικοί οδικοί άξονες. Εκεί τα ενοίκια κινούνται περίπου στα 25 ευρώ ανά τετραγωνικό και συνεχίζουν να προσελκύουν ενδιαφέρον.

Την ίδια στιγμή, η αγορά ευέλικτων γραφείων μεγαλώνει σταθερά. Στην Αθήνα λειτουργούν ήδη δεκάδες χώροι coworking και serviced offices, με ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις να επιλέγουν βραχυχρόνιες και πιο ευέλικτες λύσεις αντί για παραδοσιακές μακροχρόνιες μισθώσεις.

Η τάση αυτή συνδέεται άμεσα και με τις αλλαγές στην εργασία μετά την πανδημία. Η τηλεργασία και τα υβριδικά μοντέλα έχουν περιορίσει τις ανάγκες πολλών επιχειρήσεων για μεγάλες επιφάνειες γραφείων, αυξάνοντας παράλληλα τη ζήτηση για πιο «έξυπνους» και ευέλικτους χώρους.

Πίσω από την εικόνα των αυξημένων ενοικίων, ωστόσο, παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα: πόσο αντέχει πραγματικά η αγορά. Η πραγματική οικονομία δεν δείχνει ικανή να στηρίξει μαζικά τόσο υψηλά κόστη στέγασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ και η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τράπεζες και funds μπορεί να αλλάξει απότομα τις ισορροπίες.

Και αυτό γιατί μια μαζική έξοδος επαγγελματικών ακινήτων στην αγορά θα μπορούσε να πιέσει ξανά τις τιμές, ειδικά στα παλαιότερα γραφεία που ήδη δυσκολεύονται να βρουν θέση στη νέα εποχή των ακινήτων.

