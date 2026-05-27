ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:33
27.05.2026 08:05

Το πετρέλαιο Brent κάτω από τα 98 δολάρια, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν σημάδια πιθανής προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τα σύννεφα που δημιουργούν οι νέες εντάσεις και η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από το στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται στις συναλλαγές της Τετάρτης ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωνε νωρίτερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί, με ανεπίλυτα ζητήματα, όπως τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης και ο δισταγμό της να εγγυηθεί την λεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ,

Είναι ενδεικτικό ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται σε τιμές γύρω από τα 98 δολάρια το βαρέλι με πτώση που ξεπερνά το 1,5% ενώ τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου WTI υποχωρούν προς τα 92 δολάρια διευρύνοντας τις απώλειες από την αρχή της εβδομάδας.

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών που είναι αποτέλεσμα των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αβεβαιότητα παραμένει, με τον αμερικανικό στρατό να δηλώνει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονταν ότι στόχευσαν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 και πολλά drones που φέρονται να εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιέζουν επίσης τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει τη διπλωματία, εν μέσω ανησυχιών ότι η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να ωθήσει το Ιράν σε αντίποινα εναντίον γειτονικών κρατών.

