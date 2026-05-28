ΚΡΙ-ΚΡΙ: Άλμα πωλήσεων και εξαγωγών γιαουρτιού με επενδύσεις έως 30 εκατ. ευρώ φέτος

Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και σημαντική βελτίωση κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η ΚΡΙ-ΚΡΙ, με βασικό μοχλό τις εξαγωγές γιαουρτιού και τη δυναμική παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 89,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 35,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν οι πωλήσεις είχαν ανέλθει στα 66,38 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του κλάδου γιαουρτιού, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 40,6% σε αξία και κατά 34,5% σε όγκο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του ελληνικού γιαουρτιού τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Οι εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές αυξήθηκαν κατά 54,3% και ξεπέρασαν τα 62 εκατ. ευρώ. Πλέον, οι αγορές του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% της συνολικής δραστηριότητας του γαλακτοκομικού τομέα της εταιρείας.

Σημαντική ώθηση προήλθε κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 74%, αλλά και από την Ιταλία, που κατέγραψε άνοδο 36%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 10,5% σε αξία, ακολουθώντας τη συνολική ανοδική πορεία της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της Circana, η αγορά γιαουρτιού στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 10,9% σε αξία και 8,4% σε όγκο κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026.

Την ίδια στιγμή, η στροφή των καταναλωτών προς προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φαίνεται να επιβραδύνεται. Τα private label γιαούρτια διατήρησαν σταθερό το μερίδιό τους σε αξία, ωστόσο υποχώρησαν σε όγκο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε σταθερό το μερίδιό της στα επώνυμα γιαούρτια, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς με ποσοστό 13%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 19,73 εκατ. ευρώ από 10,49 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 17,83 εκατ. ευρώ έναντι 8,98 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 13,89 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα 7,25 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η εταιρεία, πάντως, επισημαίνει ότι οι υψηλές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου δεν θεωρούνται πλήρως ενδεικτικές για το σύνολο της χρονιάς, καθώς δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως οι επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση εκτιμά ότι τα περιθώρια κερδοφορίας θα παρουσιάσουν σταδιακή αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.

Στον κλάδο παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο επηρεάζεται σημαντικά από την εποχικότητα, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας τα 4,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μονάδων γιαουρτιού και παγωτού.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρονιάς ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικές επενδύσεις μεταξύ 26 και 30 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Το Κτηματολόγιο καλύπτει πλέον το 99% της χώρας και μπαίνει στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης

Εγκρίθηκε η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport-Delta-Πηλέας

Ξεκινά στις 3 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο 350 εκατ. της Lamda