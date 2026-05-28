search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:44
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 09:10

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Άλμα πωλήσεων και εξαγωγών γιαουρτιού με επενδύσεις έως 30 εκατ. ευρώ φέτος

28.05.2026 09:10
yogurt_kri_kri_new

Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και σημαντική βελτίωση κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η ΚΡΙ-ΚΡΙ, με βασικό μοχλό τις εξαγωγές γιαουρτιού και τη δυναμική παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 89,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 35,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν οι πωλήσεις είχαν ανέλθει στα 66,38 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του κλάδου γιαουρτιού, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 40,6% σε αξία και κατά 34,5% σε όγκο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του ελληνικού γιαουρτιού τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Οι εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές αυξήθηκαν κατά 54,3% και ξεπέρασαν τα 62 εκατ. ευρώ. Πλέον, οι αγορές του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% της συνολικής δραστηριότητας του γαλακτοκομικού τομέα της εταιρείας.

Σημαντική ώθηση προήλθε κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 74%, αλλά και από την Ιταλία, που κατέγραψε άνοδο 36%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 10,5% σε αξία, ακολουθώντας τη συνολική ανοδική πορεία της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της Circana, η αγορά γιαουρτιού στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 10,9% σε αξία και 8,4% σε όγκο κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026.

Την ίδια στιγμή, η στροφή των καταναλωτών προς προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φαίνεται να επιβραδύνεται. Τα private label γιαούρτια διατήρησαν σταθερό το μερίδιό τους σε αξία, ωστόσο υποχώρησαν σε όγκο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε σταθερό το μερίδιό της στα επώνυμα γιαούρτια, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς με ποσοστό 13%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 19,73 εκατ. ευρώ από 10,49 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 17,83 εκατ. ευρώ έναντι 8,98 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 13,89 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα 7,25 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η εταιρεία, πάντως, επισημαίνει ότι οι υψηλές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου δεν θεωρούνται πλήρως ενδεικτικές για το σύνολο της χρονιάς, καθώς δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως οι επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση εκτιμά ότι τα περιθώρια κερδοφορίας θα παρουσιάσουν σταδιακή αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.

Στον κλάδο παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο επηρεάζεται σημαντικά από την εποχικότητα, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας τα 4,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μονάδων γιαουρτιού και παγωτού.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρονιάς ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικές επενδύσεις μεταξύ 26 και 30 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Το Κτηματολόγιο καλύπτει πλέον το 99% της χώρας και μπαίνει στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης

Εγκρίθηκε η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport-Delta-Πηλέας

Ξεκινά στις 3 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο 350 εκατ. της Lamda

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ΟΗΕ στο Ισραήλ: Το πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα» χωρών που ασκούν συστηματικά σεξουαλική βία

rrodos_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για διάρρηξη τεσσάρων επιχειρήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:43
bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

1 / 3