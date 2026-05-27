search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:34
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 09:35

Εγκρίθηκε η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport-Delta-Πηλέας

27.05.2026 09:35
kalamata airport

Το «πράσινο φως» από το υπουργικό συμβούλιο έλαβε η σύμβαση για την 40ετή παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» στην κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε..

Η έγκριση δόθηκε έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με τη σύμβαση να αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου για περίοδο 40 ετών.

Τον διεθνή διαγωνισμό είχε προκηρύξει το Growthfund, με προτιμητέο επενδυτή να αναδεικνύεται η συγκεκριμένη κοινοπραξία, στην οποία η γερμανική Fraport συμμετέχει με ποσοστό 51%, ενώ η Delta Airport Investments του Ομίλου Κοπελούζου και η ΠΗΛΕΑΣ του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου συμμετέχουν από 24,5% η καθεμία.

Το συνολικό τίμημα της οικονομικής προσφοράς ανέρχεται σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025, με το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 45 εκατ. ευρώ, να καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης.

Παράλληλα, προβλέπεται και ετήσιο αντάλλαγμα από τον παραχωρησιούχο προς το Δημόσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει σταθερό ποσό κατά τα πρώτα χρόνια της σύμβασης και στη συνέχεια μεταβλητό αντάλλαγμα που θα συνδέεται με τα έσοδα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Growthfund αναμένεται να εισπράξει και μερίσματα από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, το οποίο οι βασικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν χωρίς αντάλλαγμα στο Υπερταμείο.

Η κοινοπραξία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία της παραχώρησης.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επέκταση του αεροσταθμού, δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής, αλλά και νέους εμπορικούς χώρους, duty free καταστήματα και σημεία εστίασης.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θεωρείται κομβικής σημασίας για την αεροπορική σύνδεση και την τουριστική ανάπτυξη της νότιας Πελοποννήσου, καθώς εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό διεθνών αφίξεων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης θεωρείται κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής της ευρύτερης περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Factoring: Πλησιάζει τα 30 δισ. ευρώ η αγορά καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων

AVE: Επένδυση στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη μέσω εξαγοράς ποσοστού στην PROBOTEK

IWG: Επεκτείνει το δίκτυο ευέλικτων γραφείων στην Ελλάδα ποντάροντας στη νέα αγορά εργασιακών χώρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_adonis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη – «Μπλέξατε μαζί μου…» απαντάει ο υπουργός Υγείας

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

mastrokosta-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα (Video)

Pedro Sánchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού κόμματος για έρευνα σχετικά με παράνομες χρηματοδοτήσεις

hantavirus_test
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: Στα 13 συνολικά τα κρούσματα του χανταΐου, νέος ασθενής στην Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:33
androulakis_adonis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη – «Μπλέξατε μαζί μου…» απαντάει ο υπουργός Υγείας

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

mastrokosta-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα (Video)

1 / 3