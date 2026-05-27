Εγκρίθηκε η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport-Delta-Πηλέας

Το «πράσινο φως» από το υπουργικό συμβούλιο έλαβε η σύμβαση για την 40ετή παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» στην κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε..

Η έγκριση δόθηκε έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με τη σύμβαση να αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου για περίοδο 40 ετών.

Τον διεθνή διαγωνισμό είχε προκηρύξει το Growthfund, με προτιμητέο επενδυτή να αναδεικνύεται η συγκεκριμένη κοινοπραξία, στην οποία η γερμανική Fraport συμμετέχει με ποσοστό 51%, ενώ η Delta Airport Investments του Ομίλου Κοπελούζου και η ΠΗΛΕΑΣ του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου συμμετέχουν από 24,5% η καθεμία.

Το συνολικό τίμημα της οικονομικής προσφοράς ανέρχεται σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025, με το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 45 εκατ. ευρώ, να καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης.

Παράλληλα, προβλέπεται και ετήσιο αντάλλαγμα από τον παραχωρησιούχο προς το Δημόσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει σταθερό ποσό κατά τα πρώτα χρόνια της σύμβασης και στη συνέχεια μεταβλητό αντάλλαγμα που θα συνδέεται με τα έσοδα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Growthfund αναμένεται να εισπράξει και μερίσματα από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, το οποίο οι βασικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν χωρίς αντάλλαγμα στο Υπερταμείο.

Η κοινοπραξία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία της παραχώρησης.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επέκταση του αεροσταθμού, δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής, αλλά και νέους εμπορικούς χώρους, duty free καταστήματα και σημεία εστίασης.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θεωρείται κομβικής σημασίας για την αεροπορική σύνδεση και την τουριστική ανάπτυξη της νότιας Πελοποννήσου, καθώς εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό διεθνών αφίξεων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης θεωρείται κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής της ευρύτερης περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Factoring: Πλησιάζει τα 30 δισ. ευρώ η αγορά καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων

AVE: Επένδυση στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη μέσω εξαγοράς ποσοστού στην PROBOTEK

IWG: Επεκτείνει το δίκτυο ευέλικτων γραφείων στην Ελλάδα ποντάροντας στη νέα αγορά εργασιακών χώρων