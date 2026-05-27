Politico: Ο Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα

Η ανακοίνωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απασχόλησε το πολιτικό περιοδικό Politico, αναδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μέσω της δημιουργίας νέου κόμματος κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή ειδησεογραφία, σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθούνται στενά από ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, λόγω των πιθανών επιπτώσεων στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Αναλυτικά το άρθρο του Politico

Με νέο πολιτικό φορέα επιχειρεί την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, ποντάροντας στη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στα αλλεπάλληλα σκάνδαλα.



Ο αριστερός πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε στην Αθήνα το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ», επιχειρώντας να εμφανιστεί ως ο βασικός εκφραστής μιας ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, επέλεξε να επανέλθει με έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, επιδιώκοντας -όπως είπε- να ενώσει τη ριζοσπαστική Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.

«Η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρείας προοδευτικής συμμαχίας», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη και παρουσία χιλιάδων υποστηρικτών.

Η επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ» προκάλεσε ήδη πολιτικές αντιδράσεις, καθώς παραπέμπει στον στρατό της κομμουνιστικής αντίστασης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πολιτική επιστροφή του Τσίπρα έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής φθοράς για την κυβέρνηση, με τις υποθέσεις των υποκλοπών, τη διαχείριση της τραγωδίας στα Τέμπη και το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις να τροφοδοτούν τη δημόσια δυσαρέσκεια.

Παρά το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση εξακολουθεί να εμφανίζεται κατακερματισμένη. Σύμφωνα με δημοσκοπικά δεδομένα που επικαλείται το POLITICO, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό περίπου 30%, διατηρώντας διπλάσια δύναμη από τον πλησιέστερο αντίπαλό της.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει εδώ και πολύ καιρό στην πρώτη θέση, αλλά τα ποσοστά της βρίσκονται ιστορικά χαμηλά. Την ίδια στιγμή, δεν διαφαίνονται πολιτικές δυνάμεις ικανές να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της», σημείωσε ο Άγγελος Σεριάτος της Prorata.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της About People, Πέτρος Ιωαννίδης, εκτίμησε ότι «πρώτη προτεραιότητα του Τσίπρα θα είναι να συσπειρώσει την αριστερή βάση, η οποία διασπάστηκε σε πολλές τάξεις μετά την αποχώρησή του».

Ήδη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς φέρονται έτοιμοι να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα, ενισχύοντας το σενάριο αναδιάταξης του χώρου της Κεντροαριστεράς ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

