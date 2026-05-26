Factoring: Πλησιάζει τα 30 δισ. ευρώ η αγορά καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων

Με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκε και το 2025 η αγορά του factoring στην Ελλάδα, καθώς ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης.

Τα στοιχεία από την Ελληνική Ένωση Factoring δείχνουν ότι ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε στα 29,4 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 27,1 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 8,5%.

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι το factoring αποκτά ολοένα πιο κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, υψηλά επιτόκια και αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Ενδεικτικό της διεύρυνσης του θεσμού είναι και το γεγονός ότι η συμμετοχή των εργασιών factoring στο ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε στο 14,3% το 2025, από 13,4% το 2024, παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 11,4%.

Η εγχώρια αγορά συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό κορμό της δραστηριότητας του κλάδου. Οι εργασίες εγχώριου factoring ανήλθαν σε 25,6 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 87% της συνολικής αγοράς.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική παραμένει και η συμβολή του διεθνούς factoring, οι εργασίες του οποίου έφτασαν τα 3,9 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 13% του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας αφορά εξαγωγές, με τις εξαγωγικές εργασίες factoring να προσεγγίζουν τα 3,7 δισ. ευρώ, στοιχείο που αναδεικνύει τον ρόλο του κλάδου στη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα περισσότερο εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν άμεση ρευστότητα αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές, ειδικά στις εξαγωγές.

Σε επίπεδο προϊόντων, οι εργασίες factoring με δικαίωμα αναγωγής (recourse) διαμορφώθηκαν στα 17,8 δισ. ευρώ, διατηρώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, σημαντική παραμένει και η ανάπτυξη των εργασιών χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse), οι οποίες ανήλθαν στα 11,6 δισ. ευρώ και πλέον καλύπτουν περίπου το 39% της συνολικής αγοράς.

Η αυξημένη χρήση non-recourse factoring αποτυπώνει και τη μεγαλύτερη ανάγκη των επιχειρήσεων για μεταφορά πιστωτικού κινδύνου, ειδικά σε περιόδους όπου η αβεβαιότητα γύρω από τις πληρωμές και τις εμπορικές συναλλαγές παραμένει υψηλή.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν και πιο εξειδικευμένες μορφές χρηματοδότησης, όπως το reverse factoring, το οποίο συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025 και έφτασε τα 811 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο από μεγάλες επιχειρήσεις και προμηθευτές, καθώς επιτρέπει τη βελτίωση της ρευστότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην αγορά εκτιμούν ότι η αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η επέκταση του διεθνούς εμπορίου αλλά και η ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα συνεχίσουν να ενισχύουν τον κλάδο και τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ελληνική Ένωση Factoring, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, σημείωσε ότι οι επιδόσεις του 2025 επιβεβαιώνουν πως το factoring εξελίσσεται πλέον σε βασικό πυλώνα χρηματοδότησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε, ο κύκλος εργασιών που πλησιάζει πλέον τα 30 δισ. ευρώ αλλά και η αυξημένη συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ αποτυπώνουν τη σημασία του factoring για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το 2026 η αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, καθώς οι επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να αναζητούν πιο ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης, σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα παραμένει απαιτητική και το κόστος δανεισμού εξακολουθεί να πιέζει σημαντικό μέρος της αγοράς.

