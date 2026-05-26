Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

Επίθεση από περίπου δέκα άτομα κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους στην Καλλιθέα, δύο ανήλικοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί, γεννημένοι το 2008 και το 2009, αντίστοιχα, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν λόγω προσωπικών διαφορών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, εκ των οποίων οι έξι είναι γεννημένοι το 2009 και ένας το 2008. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

