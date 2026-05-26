Κρήτη: Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό μετά από διασκέδαση σε beach bar

Σε καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5) σε περιοχή της Καντάνου Χανίων στην Κρήτη προχώρησε μία 36χρονη Γαλλίδα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 36χρονη, η οποία βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές, διασκέδαζε σε beach bar της περιοχής και, όπως φέρεται να ανέφερε, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η ίδια κατήγγειλε ότι είχε ερωτική επαφή με 39χρονο εργαζόμενο στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν ήταν σε θέση να συναινέσει, λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

Το απόγευμα της Κυριακής η 36χρονη προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου και υπέβαλε επίσημη καταγγελία σε βάρος του 39χρονου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του 39χρονου με τον ίδιο να υποστηρίζει πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της 36χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 29χρονος – Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του συνταξιούχου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας – Εκτός κινδύνου η σύζυγός του

Βανδάλισαν το άγαλμα του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αποκατέστησε τις ζημιές ο Δήμος Αθηνάιων