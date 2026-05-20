Ρόδος: Καταγγελία Φινλανδής τουρίστριας για βιασμό από 33χρονο

Δικογραφία σε βάρος ενός 33χρονου για βιασμό σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρόδου, έπειτα από καταγγελία 28χρονης Φιλανδής τουρίστριας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, έγινε στις αρχές Μαΐου, αλλά καταγγέλθηκε 10 τουλάχιστον μέρες αργότερα.

Η 28χρονη, είχε βγει για διασκέδαση με τον 33χρονο, ο οποίος τη συνόδευσε στο τέλος της βραδιάς στο σπίτι της.

Όπως κατήγγειλε στη συνέχεια συνευρέθηκαν ερωτικά χωρίς τη θέλησή της. Ο 33χρονος δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

