Μαγνησία: Δύο 16χρονες κατήγγειλαν 19χρονο φαντάρο για βιασμό – Συνελήφθη ο νεαρός

Δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν πως ένας 19χρονος τις βίασε στο σπίτι του, το περασμένο Σάββατο σε νησί των Βορείων Σποράδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, οι τρεις νέοι, που είναι κάτοικοι του νησιού, γνωρίστηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο, βγήκαν έξω και κατέληξαν στο σπίτι του αγοριού, όπου ο νεαρός φέρεται να βίασε τις δύο 16χρονες φίλες, όπως κατήγγειλαν στην αστυνομία.

Ο 19χρονος ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη ενώ η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

