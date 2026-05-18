Μια ελληνική παραλία βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες του πλανήτη για το 2026, σύμφωνα με τη νέα λίστα The World’s 50 Best Beaches. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως, ανεβαίνοντας μάλιστα από την 4η θέση που είχε το 2025.

Η κατάταξη βασίστηκε στις ψήφους περισσότερων από 1.000 επαγγελματιών του ταξιδιωτικού κλάδου και influencers, οι οποίοι αξιολόγησαν παραλίες από όλο τον κόσμο με κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, το πόσο παρθένο παραμένει το τοπίο, οι συνθήκες για κολύμπι, η ηρεμία, η απουσία πολυκοσμίας και η συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρέθηκε η Entalula Beach στο Παλαουάν των Φιλιππίνων, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Φτέρη. Σύμφωνα με την έκθεση, η απομόνωση της παραλίας στην Κεφαλονιά συμβάλλει στην «παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά» της, στοιχείο που την ξεχωρίζει από πιο τουριστικούς προορισμούς.

Η Φτέρη είναι γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά της, τα λευκά βότσαλα και το εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό της. Δεν είναι από τις παραλίες που προσεγγίζονται εύκολα, κάτι που φαίνεται πως λειτουργεί υπέρ της, καθώς οι φετινές επιλογές δείχνουν μια σαφή στροφή των ταξιδιωτών προς πιο ήσυχες, προστατευμένες και λιγότερο «στημένες» εμπειρίες.

Στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, η Φτέρη πήρε την πρώτη θέση, ενώ την ένατη κατέλαβε το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα.

Δείτε τις 5 καλύτερες παραλίες στον κόσμο

1.Παραλία Entalula στις Φιλιππίνες



2. Φτέρη, Κεφαλονιά

3. Παραλία Wharton, Αυστραλία



3. Παραλία Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη



4. Παραλία East Beach, νήσος Vomo, Φίτζι



5. Παραλία Shoal Bay East, Ανγκουίλα

Η τάση που καταγράφεται φέτος είναι ξεκάθαρη: οι πιο διάσημες και πολυσύχναστες παραλίες χάνουν έδαφος, ενώ ανεβαίνουν προορισμοί που διατηρούν τον φυσικό τους χαρακτήρα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, παραλίες όπως το Ελαφονήσι και ο Μπάλος φαίνεται να υποχωρούν μπροστά σε πιο απομονωμένες επιλογές, όπως η Φτέρη.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, οι καλύτερες παραλίες του κόσμου δεν είναι πλέον απαραίτητα οι πιο γνωστές, αλλά εκείνες που εξακολουθούν να δίνουν την αίσθηση της ανακάλυψης.

