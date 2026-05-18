Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν ζητήματα που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ δόθηκε το «πράσινο φως» και για την έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα για την περίοδο 2026-2030.

