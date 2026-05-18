Χρύσπα: Έχω βάλει προτεραιότητα εμένα – Ζούσαμε για κάποιον άλλο μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν…

Σε μία βασική αλλαγή που συντελέστηκε στη ζωή και τις προτεραιότητες της μετά το διαζύγιo, αναφέρθηκε η Χρύσπα, εξηγώντας πως σε αντίθεση με το παρελθόν, έχει βάλει πλέον προτεραιότητα τον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Κυριακή 17 Μαΐου στην εκπομπή «Ζω Καλά» όπου μίλησε για τη νέα στάση ζωής της.

«Έχω βάλει προτεραιότητα εμένα και τις δικές μου ανάγκες. Ζω δηλαδή με πυρήνα εμένα. Ζούσαμε για κάποιον άλλο μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν… Αναφέρομαι και στο διαζύγιο, αλλά και γενικά σαν άνθρωπος είμαι πολύ δοτική και με τους φίλους μου και γενικότερα. Συνειδητοποίησα απότομα ότι έκανα πολλά πράγματα για τους άλλους κι όχι για εμένα».

«Άλλαξα όλη αυτή τη νοοτροπία και μπήκα στη λογική “πρώτα εγώ”, για να είναι καλά και οι γύρω μου και εγώ. Χωρίς να είναι εγωιστικό. Είναι η αυτοφροντίδα. Είναι η ανάγκη να έχεις μια εσωτερική ισορροπία που αυτό θα κάνει καλό σε όλους τους τομείς» πρόσθεσε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια.

