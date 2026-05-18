O Akylas μπορεί να απογοητεύτηκε που δεν επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά που τον ήθελαν… ψηλά στη φετινή Eurovision, ωστόσο μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, δέχτηκε ένα τεράστιο κύμα αγάπης.

Πολλοί έσπευσαν να τον συγχαρούν για την προσπάθεια και να του πουν να μην στενοχωριέται για την 10η θέση. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς, ανέβασε story στο Instagram με τον Akylas, γράφοντας την ατάκα «my winner», ο «νικητής μου» δείχνοντας την στήριξή του στον Ελληνα καλλιτέχνη.

Καπουτζίδης για 10η θέση στη Eurovision: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε»



