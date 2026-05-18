Καπουτζίδης για 10η θέση στη Eurovision: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε»

Μαζί με την ελληνική αποστολή επέστρεψε από την Αυστρία στην Ελλάδα και ο παρουσιαστής της βραδιάς για την ΕΡΤ, Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, αναφερόμενος στη Eurovision, είπε πως: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, αξίζαμε και να πάμε λίγο παραπάνω. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μία χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ό,τι μας έλεγαν, άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια, γιατί πας για πιο ψηλά και πας λίγο πιο κάτω. Aυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε;».

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει, από την εμπειρία που έχει, ότι από αύριο θα υπάρχουν πρόσωπα στην τηλεόραση που θα προσπαθήσουν να αποκαθηλώσουν όλο αυτό που έκανε ο Akylas, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Από την εμπειρία που έχω, στην ελληνική τηλεόραση μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι. Έτσι πρέπει να τον καταλάβεις. Μια φορά θα σου έρθουν καλά, μια φορά δε θα σου έρθουν καλά τα πράγματα. Τώρα αυτό πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να το δεχτείς. Αν δεν έχεις την ψυχραιμία και σε πιάσουν τα νεύρα σου, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό»

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «περιμέναμε να είμαστε και καλύτερο televoting να πάρουμε και επίσης κάποιες επιτροπές από τις οποίες δεν πήραμε κάτι. Αυτό μας ξάφνιασε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το televoting που πήραμε για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με την με τον διαχωρισμό πρώτα επιτροπές, μετά televoting. Είναι δηλαδή ακόμα καλύτερο και από το περσινό. Άρα οκ».

«Παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του. Έφτιαξε αυτό. Κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε τον τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο televoting. Ναι, δεν πήραμε δωδεκάρια και δεκάρια, αλλά μας ψήφισαν 27 χώρες και είναι πια σε μια φάση που μπορεί να πατήσει στα πόδια του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή στη ζωή ενός καλλιτέχνη, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι τραγουδιστής. Όταν καταλαβαίνει ότι μπορώ πια να ζήσω από τη δουλειά μου και νιώθω ότι ο Aκύλας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι εγώ ότι το ένιωσα αυτό για τον εαυτό μου και νιώθω ότι ο Aκύλας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο» πρόσθεσε.

«Οι δύο τελευταίες χρονιές που έχω ζήσει στην Eurovision, πέρυσι με την Κλαυδία, φέτος με τον Aκύλα, μπορώ να πω ότι είναι οι πιο ωραίες που έχω ζήσει και θα έλεγα ότι τις συγκρίνω με την πρώτη μου το 2013, με τους με τους Cosa Mostra και τον αείμνηστο τον Αγάθωνα. Οπότε είναι μια διετία αυτή η τελευταία που πέρασα πολύ όμορφα και είχα τη χαρά να συναντήσω ανθρώπους που νιώθω ότι δεν ξέρω, θα μου μείνουν για πάντα» ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

