Έλλη Κοκκίνου: Η τρύφερη ανάρτηση για την ενηλικίωση του γιου της

Δεκαοχτώ ετών έγινε ο γιος της Έλλης Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί δημοσίως στο παιδί της για τα γενέθλιά του, και να μοιραστεί την χαρά της για αυτό το σημαντικό γεγονός.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί ο γιος της.από νεογέννητο έως και σήμερα με κάποιες από αυτές να έχουν τραβηχτεί την ημέρα των φετινών γενεθλίων του.

Η Έλλη Κοκκίνου, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έχει γράψει: «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ… Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι!

Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου».

