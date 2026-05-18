Ελένη Ράντου: «Έτρωγα πάρα πολύ bullying απ’ όλα τα παιδιά» (video)

Καλεσμένη στο «Πάμε μια βόλτα;» ήταν την Κυριακή η Ελένη Ράντου. Μιλώντας στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα παιδικά της χρόνια και εξομολογήθηκε πως είχε βιώσει bullying.

Περιγράφοντας το πώς ήταν ως παιδί, η Ελένη Ράντου είπε: «Σαν φυσιογνωμία ήμουν αγοροκόριτσο, μέσα μου ήμουν πάρα πολύ φοβισμένο παιδί. Μια φορά βγήκα στον δρόμο να παίξω μήλα, και έσπασα το χέρι μου. Που βγήκα 14 ετών, κάπου εκεί. Φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί αισθανόμουν πολύ καλά μέσα και διαβάζοντας».

«Είχα και πολύ αστιγματισμό εκ γενετής, και φορούσα κάτι φοβερά γυαλιά. Τότε δεν ήταν οι φακοί οι λεπτοί, “πατομπούκαλα” τα έλεγαν. Έτρωγα πάρα πολύ μπούλινγκ από όλα τα παιδιά. Πήγαιναν στο μπαλκόνι και μου φώναζαν “γυαλάκια”, “μυωπία”. Το τι κοροϊδία… Ντρεπόμουν να βγω», συνέχισε.

Ακόμα, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο άνθρωπος είναι άγριο πλάσμα, αλλά ποτέ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, σαν δυστυχισμένα χρόνια. Τα θυμάμαι πολύ γλυκά. Ότι τους χρωστάω το ποια είμαι.

Με θυμώνουν πολύ οι άνθρωποι που γυρνάνε στο πίσω, και επειδή δεν είναι στο ύψος του τώρα, το διαγράφουν ή παριστάνουν ότι δεν έγινε έτσι. Όχι, έγινε έτσι, και έγινε σκληρά, και έγινε δύσκολα. Αλλά έγινε με έναν τρόπο που με διαμόρφωσε για όλη μου τη ζωή, με έκανε μαχητή».

