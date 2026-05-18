Σοβαρό τροχαίο, με έναν νεκρό, σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (17/5) στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της παλαιάς εθνικής οδού με την οδό Πλάτωνος στην Ελευσίνα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τέλος, ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

