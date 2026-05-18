ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:21
18.05.2026 08:32

Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Επανομής.

Το ζώο, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, πιθανότατα ξεβράστηκε στη ακτή και κάποιοι, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, το πέταξαν στα σκουπίδια.

Λόγω της κατάστασής του, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για ιατροδικαστική εξέταση και θα πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή.

Το δεύτερο περιστατικό μέσα στον Μάιο με νεκρό δελφίνι

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αναφέρεται και η εύρεση ενός άλλου νεκρού δελφινιού στις 9 Μαΐου στους Νέους Επιβάτες.

Σε εκείνη την περίπτωση, είχε ενημερωθεί ο ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, ο οποίος μετέφερε το ζώο στην Ιατροδικαστική για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

