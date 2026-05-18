Kαιρός: Μία καθαρά ανοιξιάτικη ημέρα πριν τη βροχερή έφοδο

Η εβδομάδα ξεκινά με ένα άκρως ανοιξιάτικο και οικείο πρόσωπο, καθώς η χώρα απολαμβάνει μια μικρή ανάπαυλα με καθαρή ατμόσφαιρα από σκόνη και ευχάριστες θερμοκρασίες, λίγο πριν από τη βροχερή έφοδο που καραδοκεί.

Για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν τις θερμές ώρες της ημέρας, δίνοντας τοπικά θερμικά ψιλόβροχα και μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ στα νησιά μας θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι κάνουν στροφή σε βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μεταξύ 22 και 24°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες μέγιστες να αγγίζουν τους 25-26°C στην Αθήνα, την Ερέτρια, τη Λίνδο, τον Πόρο και την Καρδίτσα.

Στον αντίποδα, το πρωί και το βράδυ η ψυχρούλα θα είναι αισθητή, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στο Πάπιγκο με 1°C, στο Κάτω Νευροκόπι με 3°C, στην Τρίπολη με 7°C, στα Ιωάννινα με 9°C και στη Σπάρτη με 10°C.

Στην Αττική αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, με τους ανέμους να πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι να στρέφονται πρόσκαιρα σε νοτιάδες με την ίδια ένταση, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από τους 15 έως τους 25°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιάδες ίδιας έντασης, και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24°C.

Αστάθεια με νεφώσεις και βροχές από Τρίτη

Από αύριο Τρίτη, το σκηνικό αλλάζει καθώς περιμένουμε πιο γενικευμένη αστάθεια σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα ορεινά. Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, καθώς και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με κάποιες τοπικές νεφώσεις να αναπτύσσονται μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο.

Η τάση για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι η εβδομάδα θα κυλήσει με δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα ανάλογα με την περιοχή, αφού στα ηπειρωτικά ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος και βροχερός αλλά με ενδιάμεσα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στα νησιά μας το σκηνικό θα παραμείνει αίθριο, με την ατμόσφαιρα καθαρή από σκόνη και τις θερμοκρασίες απόλυτα ευχάριστες και συμβατές με το ημερολόγιο.

Φαίνεται πως ο φετινός Μάιος ολοκληρώνει σιγά-σιγά τον κύκλο του με τις γνώριμες, κλασικές του αστάθειες, οπότε χρειάζεται λίγη ακόμη υπομονή με τις τοπικές μπόρες και τις εναλλαγές του ουρανού, μέχρι να μπούμε στην τελική ευθεία όπου το καλοκαίρι θα πάρει επίσημα τα ηνία και ο ήλιος θα εδραιωθεί για τα καλά.

