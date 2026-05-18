Ο Τσίπρας μετρά αντίστροφα – Άρχισε το «ξεκαθάρισμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως όλα δείχνουν, εισέρχεται στην τελική ευθεία για την επισημοποίηση του κόμματός του και σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί – και πιθανότατα θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία των ανακοινώσεων.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα φαίνεται πως οι ανακοινώσεις έχουν έρθει λίγο πιο μπροστά, δηλαδή τέλος Μαΐου και όχι αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το σήμα που είχε δώσει από το Χαλάνδρι μιλώντας για τον μήνα του «θερισμού». Σε κάθε περίπτωση το «πότε» είναι θέμα χρόνου να γίνει γνωστό.

Αν και κάποιοι είδαν πίσω από αυτή την «επίσπευση», τις ανακοινώσεις που θα κάνει η Μαρία Καρυστιανού αυτή την εβδομάδα για το δικό της κόμμα, φαίνεται ότι αυτό που μπήκε στο τραπέζι του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού είναι το να προλάβει να καταγραφεί δημοσκοπικά το κόμμα πριν αρχίσει το βαθύ καλοκαίρι όπου οι εταιρείες σταματούν τις έρευνες της κοινής γνώμης.

Έτσι κι αλλιώς από το επιτελείο του εδώ και μέρες τονίζουν ότι πλέον ρυθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες, και πως ό,τι είναι να ανακοινωθεί είναι ουσιαστικά έτοιμο αφήνοντας να εννοηθεί πως τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι θέμα τάιμινγκ.

Στο μεταξύ από το Σάββατο, ο Τσίπρας κοινοποιεί στα σόσιαλ σε συνέχειες βίντεο με την ατάκα – «σπασμένη» στα τρία– που εκφώνησε στο Χαλάνδρι, «τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα». Τα δύο πρώτα μέρη «έπαιξαν» μέσα στο Σαββατοκύριακο και αναμένεται σήμερα το τρίτο σκέλος με το μήνυμα «τώρα είναι η ώρα». Η συγκεκριμένη επικοινωνιακή επιλογή, ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις έχει ήδη ξεκινήσει.

Στο μεταξύ, το απόγευμα πραγματοποιείται μία ακόμη εκδήλωση με νέους (φοιτητές και φοιτήτριες, νέους εργαζόμενους, κ.λπ.), το Unmute now, σε συνέχεια αυτής της Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίζεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Η διαδραστική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πρώην 6dogs (και νυν Κlakaz) στην οδό Αβραμιώτου στο κέντρο της Αθήνας. Στην εκδήλωση είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να ακούσει τις παρεμβάσεις των ομιλητών και εφόσον παραβρεθεί είναι με ερωτηματικό αν θα παρέμβει.

Αρχίζει η αναδιάταξη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό μπαίνοντας στην τελική ευθεία, προκαλεί αναταράξεις και για την ακρίβεια, επιφέρει τα τελικά ξεκαθαρίσματα στα «θραύσματα» του παλιού, ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον εκδηλώθηκε ανοιχτά η εσωτερική σύγκρουση με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη για τον υπαινιγμό ότι υπηρετεί άλλο σχέδιο από αυτό που έχει ψηφιστεί στα όργανα, ότι υπηρετεί δηλαδή την διάλυση του κόμματος ή εν πάση περιπτώσει την παρακολουθεί άπρακτος. Η ηγεσία υποστηρίζει ότι η διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα τον θέτει αυτόματα εκτός οργάνων – αφού η συμμετοχή των βουλευτών στην Κεντρική Επιτροπή είναι ex officio– και ο Πολάκης απαντά ότι δεν φεύγει από τα όργανα και καλεί τους εσωκομματικούς του υποστηρικτές να μην παραιτούνται από το κόμμα και να παραμείνουν για να δώσουν τη μάχη στο εσωτερικό του. Ανεξαρτήτως έκβασης αυτής της μάχης – πιθανόν τα πράγματα να φτάσουν και στην Επιτροπή Δεοντολογίας – ο ΣΥΡΙΖΑ διέρχεται μια διαλυτική κρίση ύστερα από προσπάθεια μηνών της ηγεσίας να διαχειριστεί το γεγονός πως ο Τσίπρας έχει διαμηνύσει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα, αλλά προσκαλεί στο δικό του κόμμα πρόσωπα που συμφωνούν με τι αρχές, το πρόγραμμα και τους όρους που θέτει.

Στη Νέα Αριστερά άρχισε το «ξήλωμα του πουλόβερ» με την ανεξαρτητοποίηση του Οζγκιούρ Φερχάττην Παρασκευή, ο οποίος ήταν ο πρώτος από τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και αποχωρεί. Εφτά ακόμη βουλευτές φαίνονται αποφασισμένοι να επιλέξουν την έξοδο, σε χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι, ο οποίος πάντως φαίνεται να πλησιάζει με δεδομένο ότι οι ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα «κοντοζυγώνουν». Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Χαρίτση και τους Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφηκαι Ζεϊμπέκ Χουσείν. Εδώ το ξεκαθάρισμα επιθυμεί διακαώς η πλευρά που θα μείνει πίσω, η νέα πλειοψηφία υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, με τον οποίο συντάσσονται στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης κ.ά.. Κι αυτό διότι είναι σαφές πλέον ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις ως προς την στρατηγική συνεργασιών είναι αγεφύρωτες επομένως, το κόμμα, θέλει να επιχειρήσει γρήγορα μια νέα αρχή χωρίς εκείνους που υποστηρίζουν τη συνεργασία με τον Τσίπρα θολώνοντας το στίγμα της εναπομείνασας ΝεΑρ, η οποία στρέφει το βλέμμα προς τον Βαρουφάκη.

Όλα δείχνουν πως στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού το τοπίο θα αλλάξει άρδην μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα και δε θα θυμίζει σε τίποτα το πολιτικό σκηνικό των δύο -τριών τελευταίων χρόνων.

