ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:22
Ζέτα Μακρυπούλια: Όλα έχουν γίνει ένα scroll στο κινητό – από το πώς φτιάχνεις ένα κέικ μέχρι την οβίδα που θερίζει αθώα παιδιά

Για την αύξηση της βίας και την απάθεια με την οποία πολλές φορές αυτή αντιμετωπίζεται μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο ΒΗΜΑgazino και την δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη και μεταξύ άλλων ανέφερε για ποιον λόγω θεωρεί ότι έχουν αυξηθεί στη χώρα μας τα φαινόμενα βίας. Η Ζέτα Μακρυπούλια υπογράμμισε μάλιστα ότι τη θυμώνει αυτή η κατάσταση.

«Με θυμώνει η βία. Δεν μας αναγνωρίζω πλέον. Δεν γίνεται να ξυπνάμε κάθε μέρα και να θεωρούμε φυσιολογικό ότι κάποιος έσπασε το πόδι μιας κοπέλας επειδή πήγε να του πάρει τη θέση πάρκινγκ. Δεν γίνεται κάποιος να σηκώνει μαχαίρι γιατί η γυναίκα του τον χώρισε. Και, πραγματικά, δεν ξέρω πότε έγινε αυτή η μετάβαση, πώς αποφασίσαμε ως κοινωνία ότι μπορεί κάποιος να παίζει με την ανθρώπινη ζωή και να την αφαιρεί με τόση ευκολία. Είναι όλοι εν βρασμώ», δήλωσε αρχικά.

«Σκέφτομαι ότι ένα κομβικό σημείο ήταν η καραντίνα. Συσσωρεύθηκε πολύς θυμός. Και ύστερα οι πόλεμοι γύρω μας. Εθιστήκαμε με έναν τρόπο στη βία» πρόσθεσε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Παράλληλα περιέγραψε: «Πριν από δύο χρόνια, θυμάμαι, ήμουν για παραστάσεις στην Κύπρο και έβλεπα από μακριά τις βόμβες να σκάνε στον ουρανό της Μέσης Ανατολής σαν μικρά, “τζούφια” πυροτεχνήματα, ενώ εγώ έτρωγα την πίτσα μου στο μπαλκόνι μου. Τις πρώτες ημέρες πάγωσα. Και ύστερα τρόμαξα με τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν συνήθισα την εικόνα. Ισως γιατί όλα έχουν γίνει ένα scroll στο κινητό – από το πώς φτιάχνεις ένα κέικ χωρίς θερμίδες μέχρι την οβίδα που θερίζει αθώα παιδιά. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μία δίνη και ξέχασε τι σημαίνει δικαιοσύνη, καλοσύνη, αλήθεια, ομορφιά. Και όμως για αυτά είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, όχι για τα άλλα».

