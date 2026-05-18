Κροατία: Δεκαεννιάχρονος διανομέας πίτσας δολοφονήθηκε από πελάτη – Τον πυροβόλησε 10 φορές

Μια μικρή πόλη στην Κροατία, με μόλις 6.000 κατοίκους, βρίσκεται σε σοκ αφού ένας 19χρονος ντελιβεράς δολοφονήθηκε αφού πυροβολήθηκε με δέκα σφαίρες από πελάτη που παρήγγειλε… πίτσα.

Ο ύποπτος τρομοκρατούσε την κοινότητα εδώ και χρόνια.

Είπε ότι επρόκειτο να σκοτώσει τους πάντες και μάλιστα είχε και μια λίστα. Πρόκειται για τον Κρίστιαν Άλεξιτς, έναν 50χρονο άνδρα με ποινικό μητρώο για φόνο, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης και θεωρείται «πιθανώς οπλισμένος».

Ειρωνικό και ενδεικτικό για τα παιχνίδια που παίζει η ζωή είναι το γεγονός ότι, τη στιγμή που δόθηκε η παραγγελία, μετά τα μεσάνυχτα, ο εργοδότης του νεαρού άνδρα είχε προσφερθεί να κάνει ο ίδιος την παράδοση, αλλά ο νεαρός άνδρας, είπαν ότι θα την παρέδιδαν εκείνοι.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον συνάδελφο του νεαρού, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει.

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, drones και σκύλων έρευνας.

«Δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να βρούμε τον δράστη, αλλά κινητοποιούμε όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο αρχηγός της κροατικής αστυνομίας Νίκολα Μιλίνα σε συνέντευξη Τύπου στο Ντρνις.

Επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε καταδικαστεί προηγουμένως σε 15 χρόνια φυλάκιση για φόνο.

Ο δολοφόνος τρομοκρατούσε την κοινότητα εδώ και χρόνια – «Θα σας σκοτώσω όλους»

Η πόλη Ντρνις, με πληθυσμό περίπου 6.000 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα νότια του Ζάγκρεμπ, είναι σε σοκ.

Η ήσυχη κοινότητα ζούσε με φόβο εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας του Άλεξιτς, ο οποίος λέγεται ότι είχε πει ότι θα «σκότωνε ολόκληρη την πόλη» και μάλιστα είχε μια λίστα με άτομα που σχεδίαζε να σκοτώσει.

Ένας κάτοικος της περιοχής είπε ότι ο αδελφός του Άλεξιτς τον περιέγραψε ως «την ενσάρκωση του κακού».

«Αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ για την πόλη μας, που συνήθως είναι ένα ήσυχο μέρος. Δεν καταλαβαίνουμε πώς μπόρεσε να συμβεί εδώ ένα τόσο φρικτό έγκλημα», δήλωσε ο δήμαρχος Τόμισλαβ Ντζελάλια.

Οι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να είναι σε εγρήγορση, ενώ τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα (18/5) μέχρι να συλληφθεί ο Άλεξιτς, η φωτογραφία του οποίου κοινοποιήθηκε σε όλα τα κανάλια.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να χτυπήσει το Ιράν, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί τον προειδοποιούν: «Πυροδοτείς πολιτική επανάσταση»

Mundial 2026: Ξαφνικός πανικός στις ΗΠΑ για την προστασία από drones

Ο Πάπας Λέων έκανε το «6-7» και ενθουσίασε παιδιά στο Βατικανό (video)