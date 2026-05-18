ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:13
18.05.2026 11:53

Βρετανία: Έκλεισε ο φάκελος της εξαφάνισης του μικρού Μπεν – «Αν αναλάβουν οι ελληνικές Αρχές, εγκαταλείπω» λέει η μητέρα του

Οι Βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να κλείσουν τον φάκελο της υπόθεσης εξαφάνισης του μικρού Μπεν.

Τον Ιούλιο του 1991 ο 21 μηνών Μπεν εξαφανίστηκε από το σπίτι που διέμενε η οικογένειά του στη Κω, κάτω από άγνωστες ακόμη και σήμερα, συνθήκες.

Για 35 χρόνια τώρα οι γονείς του ψάχνουν να βρουν την αλήθεια, αλλά έχουν πέσει σε αδιέξοδο, όπως και οι βρετανικές αρχές που αποφάσισαν πλέον να δηλώσουν αναρμόδιες και να παραπέμψουν την υπόθεση στις ελληνικές Αρχές, κάτι που στην Κέρι Νίνταμ, τη μητέρα του παιδιού, να εκφράζει την απογοήτευσή της για την εξέλιξη αυτή.

«Πρόκειται για καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω πως είναι καλύτερα να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε από πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση» είπε.

«Για σχεδόν 35 χρόνια, αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να αναζητήσουμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα δρόμοι που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω», πρόσθεσε.

«Είμαστε σε ετοιμότητα να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία, και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της Κέρι. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαδικασίες είναι σε ισχύ και παραμένουν κατάλληλες για τον σκοπό τους» είπε από την μεριά της η αστυνομία.

Ο μικρός Μπεν έμενε με τους παππούδες του, τον Έντι και την Κριστίν, σε ένα αγρόκτημα που ανακαίνιζαν, ενώ η Κέρι, που τότε ήταν 19 ετών, εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο του νησιού. Το παιδί ένα μεσημέρι βγήκε από το σπίτι και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του.

Η οικογένεια πίστευε πως το πιθανότερο σενάριο ήταν να έχει απαχθεί από εμπόρους, ωστόσο το 2012, υπήρξε μία υποψία ότι ένας χειριστής εκσκαφέα κοντά στο σπίτι, συνέθλιψε κατά λάθος το παιδί σε έναν ελαιώνα πίσω από το αγρόκτημα.

Ο οδηγός του εκσκαφέα, Κωνσταντίνος Μπάρκας, εργαζόταν κοντά στο σημείο και ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε το 2015 ότι ο ίδιος του είχε πει στο νεκροκρέβατό του ότι ήταν υπεύθυνος και ότι είχε θάψει τα λείψανα του Μπεν. Τα λείψανα δεν βρέθηκαν ποτέ.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

