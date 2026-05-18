SOS από το ECDC για τις επιδημίες στην Ευρώπη: Έκρηξη σε λοιμώδη νοσήματα και ΣΜΝ – Κατά 80% αυξήθηκαν τα κρούσματα σύφιλης σε νεογνά!

Πριν από δύο εβδομάδες το παγκόσμιο ενδιαφέρον μονοπώλησε η είδηση του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που στοίχησε τη ζωή σε τρεις από τους 149 επιβάτες στον Ατλαντικό Ωκεανό. Την περασμένη Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σήμανε συναγερμό για την επιδημία έμβολα στο Κονγκό της Αφρικής. Και τα δυο αυτά γεγονότα προκαλούν έντονη ανησυχία στους ειδικούς άλλα και φόβο στους πολίτες.

Ωστόσο, η εκρηκτική κατάσταση από τις μεγάλες επιδημίες στα λοιμώδη νοσήματα και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) στην Ευρώπη -που θυμίζει Μεσαίωνα- και προκαλούν σχεδόν 60.000 θανάτους κάθε χρόνο, φαίνεται ότι περνάει σχεδόν απαρατήρητη.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Λοιμώδη Νοσήματα (ECDC) σε μια νέα έκθεσή του, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στα κράτη μέλη της Ευρώπης, εστιάζοντας στις επιδημίες που έχουν ξεσπάσει την τελευταία δεκαετία, στη δική μας ήπειρο, στη δική μας χώρα και θα πρέπει να μας αφυπνίσουν.

Συγκεκριμένα το ECDC αναφέρει ότι η Ευρώπη βρίσκεται εκτός πορείας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για τον ιό HIV, τη φυματίωση, την ιογενή ηπατίτιδα και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Συνολικά οι παραπάνω ασθένειες που μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευτούν προκαλούν ετησίως 59.000 θανάτους ενώ εκατομμύρια άνθρωποι είναι φορείς ή ασθενείς!

Σοκ: Σύφιλη στα νεογνά 80% αύξηση

Ενδεικτικό την ανησυχητικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ειδικούς είναι ότι τα κρούσματα σύφιλης σε νεογνά στην Ευρώπη, αυξήθηκαν κατά 80% κατά τα έτη 2023-2024, που σημαίνει ότι οι γονείς αυτών των παιδιών που τα μόλυναν ήταν αδιάγνωστοι ή δεν έπαιρναν θεραπεία.

Στην Ελλάδα, τα κρούσματα σε ενήλικες το 2023, συγκριτικά με το 2020 αυξήθηκαν. Αναλυτικά:

-Τα περιστατικά γονόρροιας τριπλασιάστηκαν.

-Οι διαγνώσεις πρώιμης σύφιλης διπλασιάστηκαν.

-Τα περιστατικά χλαμυδιακής λοίμωξης, αυξήθηκαν κατά 50% .

Ένα ακόμα ανησυχητικό στοιχείο της έκθεσης που αποκαλύπτει το μέγεθος της απειλής που δέχεται η δημόσια υγεία στη Γηραιά Ήπειρο, είναι ότι παρά τις εξελίξεις στην ανίχνευση και τη θεραπεία, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην επίτευξη των δεικτώνγια τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον HIV, τη φυματίωση, την ιογενή ηπατίτιδα και τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΝ) έως το 2030.

Η έκθεση

Αναλυτικά η έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 7 Μάϊου 2026 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων υπογραμμίζει ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με ή βιώνουν τις επιπτώσεις αυτών των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν. Μαζί, προκαλούν πάνω από 59.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ/ΕΟΧ. Ενώ η θνησιμότητα λόγω HIV και φυματίωσης έχει μειωθεί, καμία από τις δύο τάσεις δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων. Αντιπροσωπεύοντας το 90% αυτών των ετήσιων θανάτων, οι θάνατοι από ηπατίτιδα Β και C παραμένουν σταθερά υψηλοί και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθίνουσας τάσης.

«Η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία για να εξαλείψει τον ιό HIV, τη φυματίωση, την ιογενή ηπατίτιδα και άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, αλλά δεν φτάνουν σε όλους όσους τα χρειάζονται», λέει ο Bruno Ciancio, επικεφαλής της μονάδας άμεσα μεταδιδόμενων και προλαμβανόμενων με εμβολιασμό ασθενειών. «Απαιτούνται επειγόντως επενδύσεις για την κλιμάκωση της πρόληψης, των εξετάσεων και της θεραπείας. Η επίτευξη των στόχων του 2030 σημαίνει ότι θα σωθούν χιλιάδες ζωές».

Για κάθε τομέα ασθένειας, αξιολογήθηκαν οι στόχοι που σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης, την πρόληψη, τις εξετάσεις, τη θεραπεία και τη θνησιμότητα, αποκαλύπτοντας την πρόοδο καθώς και τις προκλήσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Ενώ πολλές χώρες έχουν επιτύχει τον στόχο του 85% για το ποσοστό ανίχνευσης της φυματίωσης και έχουν επιτύχει ή πλησιάζουν τους στόχους του 95% όσον αφορά τις εξετάσεις και τη θεραπεία για τον HIV, η επιτυχία της θεραπείας της φυματίωσης βρίσκεται πολύ κάτω από τον στόχο του 90%, καθώς μόνο το 64% των ασθενών θεραπεύονται με επιτυχία. Για πολλούς από τους στόχους, τα δεδομένα είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε είναι ανεπαρκή για τη μέτρηση της προόδου.

Έκρηξη στα ΣΜΝ

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η περιοχή βιώνει μια δραματική αύξηση των ΣΜΝ. Τα δεδομένα επιτήρησης δείχνουν ότι οι διαγνώσεις σύφιλης διπλασιάστηκαν και τα ποσοστά γονόρροιας υπερτριπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Παρά τις ανησυχητικές αυτές τάσεις, τα κενά δεδομένων για τα ΣΜΝ – καθώς και για την ηπατίτιδα – περιπλέκουν σοβαρά την ικανότητα παρακολούθησης της προόδου όσον αφορά τηνκάλυψη των εξετάσεων και της θεραπείας.

Τι πρέπει να γίνει

Σύμφωνα με το ECDC απαιτείται περαιτέρω δράση για την πρόληψη χιλιάδων ετήσιων θανάτων και την επιβράδυνση της αύξησης του αριθμού των διαγνώσεων ΣΜΝ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΕ/ΕΟΧ) δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη πολλών από τους δείκτες του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που αποσκοπεί στον τερματισμό των επιδημιών του HIV, της φυματίωσης, της ιογενούς ηπατίτιδας και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΝ).

Με βάση την πρόοδο που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, το ECDC συνέστησε στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ να επικεντρωθούν σε τρεις δράσεις προτεραιότητας για την επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων: επέκταση των στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης, κλιμάκωση των αποτελεσματικών υπηρεσιών ελέγχου και θεραπείας και βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων επιτήρησης παρακολούθησης υψηλής ποιότητας για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου και την καθοδήγηση της δράσης δημόσιας υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Έμπολα στο Κονγκό: Τι γνωρίζουμε για την επιδημία που έκανε τον ΠΟΥ να κηρύξει διεθνή συναγερμό

Καπέλα και τριχόπτωση: Τελικά πόσο συμβάλλουν στην απώλεια των μαλλιών μας;

Νέα θεραπευτική αντιμετώπιση για τον καρκίνο των ωοθηκών – Γιατί χαμογελούν για πρώτη φορά με αισιοδοξία οι ερευνητές;