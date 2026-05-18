«Hidari»: Ο Keanu Reeves «δανείζει» τη φωνή του στη stop-motion ταινία σαμουράι

Ο Κιάνου Ριβς συμμετέχει επίσημα στην επερχόμενη μεγάλου μήκους ταινία σαμουράι HIDARI των dwarf studios δανείζοντας τη φωνή του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του θρυλικού τεχνίτη Χιντάρι Τζινγκόρο.

Η ανακοίνωση έγινε από τους παραγωγούς της ταινίας στην παρουσίαση του Φεστιβάλ Ταινιών Animation του Ανεσί στις Κάννες.

Σε σκηνοθεσία Masashi Kawamura, η ταινία HIDARI ξεκίνησε ως μια ταινία μικρού μήκους επικύρωσης ιδέας που κυκλοφόρησε στο YouTube το 2023, η οποία γρήγορα έγινε viral με σχεδόν 5 εκατομμύρια προβολές και αναγνώριση σε πάνω από 20 διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Το εντυπωσιακό στυλ stop-motion της ταινίας μικρού μήκους, με περίτεχνα δημιουργημένες μαριονέτες και δυναμικές σκηνές δράσης, δημιούργησε έντονη ζήτηση για μια μεγάλου μήκους μεταφορά. Ο σκηνοθέτης Masashi Kawamura, γνωστός για το καινοτόμο έργο του σε διαφημίσεις, μουσικά βίντεο και εγκαταστάσεις, επέκτεινε την ιδέα σε μια ταινία μεγάλου μήκους 90 λεπτών.

Η ιστορία ακολουθεί τον Χιντάρι Τζινγκόρο, ο οποίος προδόθηκε κατά την ανακατασκευή του Edo Castle, ο οποίος χάνει τον μέντορά του, την αρραβωνιαστικιά του και το δεξί του χέρι. Εξοπλισμένος με μηχανικά προσθετικά που κατασκευάστηκαν από τις ξυλουργικές του δεξιότητες, ξεκινά ένα ταξίδι εκδίκησης μαζί με τη σύντροφό του, την «Κοιμωμένη Γάτα».

Η ταινία αναπτύσσεται από κοινού από τρεις ισχυρές οντότητες – το δημιουργικό στούντιο Whatever, το στούντιο κινουμένων σχεδίων Tecarat και τα αναγνωρισμένα από τους κριτικούς dwarf studios (γνωστά για τις σειρές Rilakkuma και Pokémon Concierge του Netflix) – υπό την παραγωγή της Noriko Matsumoto.

Cannes’ Annecy Animation Showcase: The hyped Japanese stop-motion project 'Hidari' leads this year's slate. A stylized and incredibly-shot revenge tale set in Edo-era reconstruction that raised over $100,000 with its 2023 Kickstarter. Full lineup details: https://t.co/kKzBUgtG3c pic.twitter.com/SqLa1IExBP April 20, 2026

Η ημερομηνία παγκόσμιας κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η ταινία πιθανότατα θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μετά την προβολή της στις Κάννες.

