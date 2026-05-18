Υποκλοπές: Δεμίρης και Τζαβέλλας την Τετάρτη στη Θεσμών και Διαφάνειας μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης

Τον Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, καλεί σε ακρόαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Θανάσης Μπούρας, σε συνέχεια των αιτημάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ειδικότερα ο Διοικητής της ΕΥΠ καλείται σε συνεδρίαση στις 9 το πρωί της Τετάρτης στην οποία θα παρίσταται και ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι απόρρητη, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής.

Στη συνέχεια, στη 1 το μεσημέρι, καλείται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με βάση τα άρθρα του Κανονισμού της Βουλής 43Ακαι 41Α.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα αιτήματα για την κλήση των δύο προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών, είχαν καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νίκη, η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού βουλευτών για την κλήση σε ακρόαση με αίτημα της μειοψηφίας, ακόμη κι αν υπάρχει διαφωνία της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Αναλυτικά οι σχετικές προσκλήσεις του προέδρου της Επιτροπής κ. Θανάση Μπούρα:

Προς

τα Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Θεσμών και Διαφάνειας

Κυρία/Κύριε Συνάδελφε,

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026 και ώρα 09.00΄ στην

Αίθουσα Γερουσίας, σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και

Διαφάνειας.

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ακρόαση, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 41Α του Κανονισμού της Βουλής, του

Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, κατόπιν

των συνημμένων σχετικών αιτημάτων.

Στη συνεδρίαση θα παρίσταται ο αρμόδιος Υπουργός Επικρατείας, κ. Χρήστος –

Γεώργιος (Άκης) Σκέρτσος.

Η συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, είναι

απόρρητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Προς

τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Κύριε Τζαβέλλα,

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026 και ώρα 13.00΄ στην

Αίθουσα Γερουσίας, σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και

Διαφάνειας.

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ακρόαση, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 41Α του Κανονισμού της Βουλής, του

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για θέματα που αφορούν σε

λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας,

κατόπιν των συνημμένων σχετικών αιτημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

