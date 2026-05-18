«Mission: Impossible 7»: Ο Tom Cruise στην οροφή κινούμενου τρένου! Το viral βίντεο από τα γυρίσματα στη Νορβηγία

Ένας οδηγός στη Νορβηγία εντόπισε τυχαία τον Τομ Κρουζ πάνω σε ένα… εν κινήσει τρένο.

Ο διάσημος σταρ βρισκόταν στη χώρα για τα γυρίσματα της ταινίας Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, γνωστής ως «Mission: Impossible 7».

Ο οδηγός είδε τον χολιγουντιανό σταρ Τομ Κρουζ να κάθεται απόλυτα χαλαρός στην οροφή του τρένου, με σταυρωμένα πόδια, ενώ αυτό κινούνταν με ταχύτητα μέσα στο νορβηγικό τοπίο.

🚝 A driver in Norway accidentally spotted Tom Cruise casually sitting on a moving train



At the time, he was filming Mission: Impossible 7.



Honestly, this feels like one of those random life moments nobody would believe without video proof. pic.twitter.com/UijwYgr22k — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

Ταξιδεύοντας σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, αποφάσισε να τραβήξει βίντεο με το κινητό του. Ο Τομ Κρουζ αντιλήφθηκε την παρουσία του, χαμογέλασε και τον χαιρέτησε.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral. Ο Τομ Κρουζ είναι γνωστός για την επιμονή του να εκτελεί ο ίδιος τις επίκινδυνες αποστολές στις ταινίες δράσης του αποφεύγοντας όσο γίνεται τα ψηφιακά εφέ και τους κασκαντέρ.

Διαβάστε επίσης:

Antonio Banderas: Η δημόσια διάψευση στο Χ – «Δεν έχω καταστραφεί, είμαι στα καλύτερά μου»

Akylas: Το επόμενο βήμα μετά τη Eurovision – Πότε κυκλοφορεί το άλμπουμ «Press Start»

Από το Γουέστ Εντ στη μεγάλη οθόνη: Το «Giant» με τον Τζον Λίθγκοου