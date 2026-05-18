«Mission: Impossible 7»: Ο Tom Cruise στην οροφή κινούμενου τρένου! Το viral βίντεο από τα γυρίσματα στη Νορβηγία

Ένας οδηγός στη Νορβηγία εντόπισε τυχαία τον Τομ Κρουζ πάνω σε ένα… εν κινήσει τρένο.
Ο διάσημος σταρ βρισκόταν στη χώρα για τα γυρίσματα της ταινίας Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, γνωστής ως «Mission: Impossible 7».
Ο οδηγός είδε τον χολιγουντιανό σταρ Τομ Κρουζ να κάθεται απόλυτα χαλαρός στην οροφή του τρένου, με σταυρωμένα πόδια, ενώ αυτό κινούνταν με ταχύτητα μέσα στο νορβηγικό τοπίο.
Ταξιδεύοντας σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, αποφάσισε να τραβήξει βίντεο με το κινητό του. Ο Τομ Κρουζ αντιλήφθηκε την παρουσία του, χαμογέλασε και τον χαιρέτησε.
Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral. Ο Τομ Κρουζ είναι γνωστός για την επιμονή του να εκτελεί ο ίδιος τις επίκινδυνες αποστολές στις ταινίες δράσης του αποφεύγοντας όσο γίνεται τα ψηφιακά εφέ και τους κασκαντέρ.
