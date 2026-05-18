ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
18.05.2026 11:54

«Mission: Impossible 7»: Ο Tom Cruise στην οροφή κινούμενου τρένου! Το viral βίντεο από τα γυρίσματα στη Νορβηγία

Ένας οδηγός στη Νορβηγία εντόπισε τυχαία τον Τομ Κρουζ πάνω σε ένα… εν κινήσει τρένο.

Ο διάσημος σταρ βρισκόταν στη χώρα για τα γυρίσματα της ταινίας Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, γνωστής ως «Mission: Impossible 7».

Ο οδηγός είδε τον χολιγουντιανό σταρ Τομ Κρουζ να κάθεται απόλυτα χαλαρός στην οροφή του τρένου, με σταυρωμένα πόδια, ενώ αυτό κινούνταν με ταχύτητα μέσα στο νορβηγικό τοπίο.

Ταξιδεύοντας σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, αποφάσισε να τραβήξει βίντεο με το κινητό του. Ο Τομ Κρουζ αντιλήφθηκε την παρουσία του, χαμογέλασε και τον χαιρέτησε.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral. Ο Τομ Κρουζ είναι γνωστός για την επιμονή του να εκτελεί ο ίδιος τις επίκινδυνες αποστολές στις ταινίες δράσης του αποφεύγοντας όσο γίνεται τα ψηφιακά εφέ και τους κασκαντέρ.

Κόμμα Καρυστιανού: Υπέγραψε και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος (Video)

Δούκας: Πολιτική δολοφονία η επίθεση στον Ανδρουλάκη – Καμία συζήτηση με ΝΔ, στόχος η πρωτιά και η προοδευτική διακυβέρνηση

Χρύσπα: Έχω βάλει προτεραιότητα εμένα – Ζούσαμε για κάποιον άλλο μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν…

«Ο Αλέκος βγήκε απ΄ τον παράδεισο» και προσγειώνεται το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Η Βιολέτα Ίκαρη γιορτάζει την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα Μπαλόνια», με τους Οδυσσέα Ιωάννου και Σταύρο Σιόλα

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

Τα πόθεν έσχες και ο Παπασταύρου, η ανεξήγητη αυτοπεποίθηση του Δένδια, έρχονται Καρυστιανού και Τσίπρας, η εν κινήσει διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης

