Τομ Κρουζ: Στο Ρεκόρ Γκίνες για σκηνή του νέου «Mission Impossible» – Έπεσε 16 φορές με φλεγόμενο αλεξίπτωτο (Videos)

Στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες μπήκε ο Τομ Κρουζ για τη σκηνή με το φλεγόμενο αλεξίπτωτο στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning» με τον ηθοποιό να έχει πραγματοποιήσει 16 άλματα από ελικόπτερο με αλεξίπτωτο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Η σκηνή γυρίστηκε στα βουνά Ντράκενσμπεργκ της Νότιας Αφρικής, με τον Κρουζ και την ομάδα του να προετοιμάζονται επί εβδομάδες, ενώ σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό των Ρεκόρ Γκίνες, την επίδοση αυτή δεν έχει πλησιάσει κανένας άλλος ηθοποιός ή κασκαντέρ.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέβηκε σε ύψος άνω των 75.000 ποδιών με ελικόπτερο, πριν πραγματοποιήσει το άλμα με το φλεγόμενο αλεξίπτωτο. Κατά την πτώση, αποκόπηκε από το κύριο αλεξίπτωτο και άνοιξε ένα εφεδρικό για να προσγειωθεί με ασφάλεια.

«Η όγδοη και πιο πρόσφατη ταινία του franchise, @missionimpossible – The Final Reckoning (2025), ανέβασε πραγματικά τον πήχη – τα εντυπωσιακά ακροβατικά του Τομ για την ταινία του χάρισαν μόλις έναν τίτλο Guinness World Records. Ο σταρ πήδηξε από ελικόπτερο 16 φορές, φορώντας αλεξίπτωτο που είχε προεμποτιστεί με καύσιμη ύλη και είχε αναφλεγεί, προτού κόψει τα απανθρακωμένα υπολείμματα του πρώτου και ανοίξει με ασφάλεια το εφεδρικό. Κανένας άλλος ηθοποιός ή κασκαντέρ δεν έχει πλησιάσει καν αυτόν τον αριθμό πτώσεων που αψηφούν τον θάνατο» αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επίσημος λογαριασμός των Ρεκόρ Γκίνες.

«Ο Τομ δεν παίζει απλώς ήρωες δράσης – είναι ο ίδιος ήρωας δράσης!» δήλωσε ο Κρεγκ Γκλέντεϊ, αρχισυντάκτης των Guinness World Records.

«Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στην απόλυτη αφοσίωσή του στην αυθεντικότητα και στα όρια που επεκτείνει για το τι μπορεί να κάνει ένας πρωταγωνιστής. Είναι τιμή μας να αναγνωρίσουμε την απόλυτη αφοβία του με αυτόν τον νέο τίτλο Guinness World Records» πρόσθεσε.

Πριν λίγες ώρες, μάλιστα, κυκλοφόρησε από τα επίσημα προφίλ της ταινίας, βίντεο με την προετοιμασία της εντυπωσιακής, αλλά κι επικίνδυνης σκηνής, με τον Κρουζ να συζητά τον κασκαντέρ και με το συνεργείο.

«Θα το κάνουμε έξυπνα. Δεν λέω να πάρουμε ρίσκα. Δεν ρισκάρουμε… προφανώς» είπε, γελώντας ο σταρ.

