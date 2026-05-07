Καιρός: Ο ορισμός της άνοιξης υπό την απειλή του «πορτοκαλί εισβολέα»

Η άνοιξη φέτος φαίνεται να έχει βαλθεί να μας τρελάνει με τις αντιθέσεις της. Ενώ διανύουμε ημέρες που αποτελούν τον απόλυτο ορισμό της εποχής, ο «πορτοκαλί εισβολέας» –η αφρικανική σκόνη– επιστρέφει δριμύτερος για να θολώσει το τοπίο.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία επιτρέπει νέες, μαζικές εκπομπές σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και, πάνω που λέγαμε ότι είναι ευκαιρία να πλύνουμε κανένα αυτοκίνητο, η φύση μάς υπενθυμίζει ποιος κάνει κουμάντο.

Σήμερα, αν και η θολούρα στον ουρανό θα είναι εμφανής, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βρίσκονται ψηλά στην ατμόσφαιρα, αφήνοντας την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε σε σχετικά καλά επίπεδα. Όμως, η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή.

Από αύριο, το σκηνικό αλλάζει προς το χειρότερο για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς μεγάλες συγκεντρώσεις σκόνης σε ανθυγιεινά επίπεδα θα βρεθούν κοντά στο έδαφος σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα φαίνεται να τη «γλιτώνουν» προσωρινά.

Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με τη γύρη της εποχής, τη ζέστη και τη ρύπανση, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Η «μουουντάδα» και η κουφόβραση θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών, με το κύμα σκόνης να μας συντροφεύει ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα.

Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το πέπλο της σκόνης δημιουργεί μια έντονη θολούρα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας δεν θα λείψουν κάποια λασποψιλόβροχα στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ενισχυμένοι αγγίζοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα βόρεια και κεντρικά, πλησιάζοντας τις φυσιολογικές τιμές, με τον υδράργυρό να δείχνει 22 έως 24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά 25 με 26 βαθμούς σε Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν τοπικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για λασποψίχαλες , τους ανέμους να μην προβληματίζουν και το θερμόμετρο να φτάνει έως 22 με 23 βαθμούς.

Η συνέχεια, ωστόσο, προμηνύεται ακόμα πιο άστατη. Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη, με λασποβροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, ενώ λασποψίχαλες θα δει σχεδόν όλη η χώρα. Μέσα σε αυτή την «κατσαχνιά», η ζέστη καραδοκεί. Από το Σαββατοκύριακο ξεκινά μια νέα θερμή εισβολή που θα μας οδηγήσει στα πρώτα 30άρια της χρονιάς, κάνοντας την αντίθεση με το πρόσφατο ψύχος της Πρωτομαγιάς να μοιάζει με μακρινό όνειρο. Προετοιμαστείτε για ένα θερμό και «πορτοκαλί» σκηνικό που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας!

