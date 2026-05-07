search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 06:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2026 06:00

Τήνος: Τριήμερο συμπόσιο 8-10/5 για τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον

07.05.2026 06:00
tinos_sibosio

Στην Τήνο, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, πραγματοποιείται το συμπόσιο με τίτλο «Από την πέτρα, στο τραπέζι: με την παράδοση, για το μέλλον», που αποτελεί μια αφορμή συνάντησης και διαλόγου γύρω από τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί, με επίκεντρο το νησί, να αναδείξει ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά, που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία και φέρνει κοντά την εκπαίδευση με την παραγωγική διαδικασία. Για τρεις ημέρες, η Τήνος θα μετατραπεί σε χώρο συνάντησης τεχνιτών, ανθρώπων της γαστρονομίας και εκπροσώπων θεσμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η βασική αντίληψη που διατρέχει τη διοργάνωση είναι ότι η παράδοση δεν λειτουργεί μόνο ως στοιχείο ταυτότητας, αλλά και ως εργαλείο σχεδιασμού του μέλλοντος.

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τήνος 2030: Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση», αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της Τήνου ως πιλοτικού νησιωτικού οικοσυστήματος, όπου η ξερολιθιά, η παραδοσιακή δόμηση, η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση συνδέονται με τη γαστρονομία και τον ποιοτικό τουρισμό.

Κεντρικός άξονας του Συμποσίου είναι η δημιουργία τριών εκπαιδευτικών δομών στους τομείς της γαστρονομίας, της παραδοσιακής δόμησης και της αγροτικής παραγωγής. Στόχος είναι η διατήρηση και μετάδοση της τοπικής τεχνογνωσίας, καθώς και η δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών, μέσα από ένα σχέδιο που ξεκινά από τη γνώση του τόπου και καταλήγει στη σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία και την εμπειρία του επισκέπτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυασμό επιστημονικού διαλόγου και βιωματικών δράσεων, με ομιλίες, εργαστήρια, θεματικές πεζοπορίες στο τοπίο της Τήνου, δράσεις πεδίου και γαστρονομικές συναντήσεις. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντάσσεται και το χτίσιμο ξερολιθιάς με τη συμμετοχή σεφ και τεχνιτών, καθώς και γεύματα αφιερωμένα στην τοπική κοινότητα.

Στις δράσεις συμμετέχουν οι σεφ Μανώλης Παπουτσάκης, Αθηναγόρας Κωστάκος (μέσω video και zoom), Μιχάλης Ντουνέτας, Κωνσταντίνος Τζήκας από την Κολωνία, Γιάννης Γαβαλάς από την Ηρακλειά, Αντώνης Ψάλτης από το «Μικρό Καράβι» της Τήνου, καθώς και ο Μαρίνος Σουράνης από τη «Μαραθιά» της Τήνου, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην προετοιμασία της διοργάνωσης.

Το Συμπόσιο υλοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και της Γ. Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Δήμος Τήνου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ο Ανθός Τήνου και ο Σύλλογος Αμπασάδα. Οι εργασίες και οι ομιλίες θα φιλοξενηθούν στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

Διαβάστε επίσης:

Το «σκληρό παζάρι» του Michael O’Leary: Θεσσαλονίκη, Χανιά και η ευρωπαϊκή συνταγή πίεσης της Ryanair

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο

Αμπελόκηποι: «Οι ασθενείς ήταν παρκαρισμένοι εκεί για να πεθάνουν» – Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που διατηρούσε γηροκομείο «κολαστήριο»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ygrasia-skoni-akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο ορισμός της άνοιξης υπό την απειλή του «πορτοκαλί εισβολέα»

tinos_sibosio
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Τριήμερο συμπόσιο 8-10/5 για τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον

hondius new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε από χανταϊό είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο

anaskafi
ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό ψηφιδωτό 1.800 ετών με την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή» βρέθηκε στην Τουρκία (Photos/Video)

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Το «σκληρό παζάρι» του Michael O'Leary: Θεσσαλονίκη, Χανιά και η ευρωπαϊκή συνταγή πίεσης της Ryanair

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 06:08
ygrasia-skoni-akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο ορισμός της άνοιξης υπό την απειλή του «πορτοκαλί εισβολέα»

tinos_sibosio
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Τριήμερο συμπόσιο 8-10/5 για τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον

hondius new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε από χανταϊό είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο

1 / 3