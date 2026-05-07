Τήνος: Τριήμερο συμπόσιο 8-10/5 για τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον

Στην Τήνο, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, πραγματοποιείται το συμπόσιο με τίτλο «Από την πέτρα, στο τραπέζι: με την παράδοση, για το μέλλον», που αποτελεί μια αφορμή συνάντησης και διαλόγου γύρω από τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί, με επίκεντρο το νησί, να αναδείξει ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά, που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία και φέρνει κοντά την εκπαίδευση με την παραγωγική διαδικασία. Για τρεις ημέρες, η Τήνος θα μετατραπεί σε χώρο συνάντησης τεχνιτών, ανθρώπων της γαστρονομίας και εκπροσώπων θεσμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η βασική αντίληψη που διατρέχει τη διοργάνωση είναι ότι η παράδοση δεν λειτουργεί μόνο ως στοιχείο ταυτότητας, αλλά και ως εργαλείο σχεδιασμού του μέλλοντος.

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τήνος 2030: Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση», αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της Τήνου ως πιλοτικού νησιωτικού οικοσυστήματος, όπου η ξερολιθιά, η παραδοσιακή δόμηση, η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση συνδέονται με τη γαστρονομία και τον ποιοτικό τουρισμό.

Κεντρικός άξονας του Συμποσίου είναι η δημιουργία τριών εκπαιδευτικών δομών στους τομείς της γαστρονομίας, της παραδοσιακής δόμησης και της αγροτικής παραγωγής. Στόχος είναι η διατήρηση και μετάδοση της τοπικής τεχνογνωσίας, καθώς και η δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών, μέσα από ένα σχέδιο που ξεκινά από τη γνώση του τόπου και καταλήγει στη σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία και την εμπειρία του επισκέπτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυασμό επιστημονικού διαλόγου και βιωματικών δράσεων, με ομιλίες, εργαστήρια, θεματικές πεζοπορίες στο τοπίο της Τήνου, δράσεις πεδίου και γαστρονομικές συναντήσεις. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντάσσεται και το χτίσιμο ξερολιθιάς με τη συμμετοχή σεφ και τεχνιτών, καθώς και γεύματα αφιερωμένα στην τοπική κοινότητα.

Στις δράσεις συμμετέχουν οι σεφ Μανώλης Παπουτσάκης, Αθηναγόρας Κωστάκος (μέσω video και zoom), Μιχάλης Ντουνέτας, Κωνσταντίνος Τζήκας από την Κολωνία, Γιάννης Γαβαλάς από την Ηρακλειά, Αντώνης Ψάλτης από το «Μικρό Καράβι» της Τήνου, καθώς και ο Μαρίνος Σουράνης από τη «Μαραθιά» της Τήνου, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην προετοιμασία της διοργάνωσης.

Το Συμπόσιο υλοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και της Γ. Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Δήμος Τήνου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ο Ανθός Τήνου και ο Σύλλογος Αμπασάδα. Οι εργασίες και οι ομιλίες θα φιλοξενηθούν στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

