Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη για σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε φρεάτιο.

Η σορός εντοπίστηκε σε ένα από τα φρεάτια του υπογείου πάρκινγκ που βρίσκεται απέναντι από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ήταν σε προχωρημένη σήψη, με τους υπαλλήλους του πάρκινγκ να κινητοποιούνται λόγω της δυσοσμίας.

Το φρεάτιο χρησιμοποιούν άστεγοι για να βγάλουν τη νύχτα. Εκτιμάται ότι ο άνδρας έπεσε κατά λάθος στο κενό. Δυστυχώς, δεν τον αναζήτησε κανείς.

